Seit dem 1. Juni verzichtet Luxemburg darauf, Flüchtlingsfamilien, die in Italien einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt haben, sich aber in Luxemburg aufhalten, dorthin zurückzuschicken.

Menschlichkeit geht vor

Patrick BESCH

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag erklärte Außenminister Jean Asselborn (LSAP), dass Luxemburg seit dem 1. Juni davon absieht, Flüchtlinge nach Italien zurückzuschicken. In 41 Fällen hat die Regierung sich gegen einen Transfer entschieden. Die betroffenen Menschen durften in Luxemburg einen erneuten Antrag auf internationalen Schutz stellen.



Das Dubliner Übereinkommen sieht vor, dass ein Asylanträger in das Land transferiert wird, in welchem er seinen ursprünglichen Antrag gestellt hat, sollte er in einem anderen EU-Land einen erneuten Antrag stellen. Da sich in Italien, seit dem Regierungsantritt der Lega Nord und der Fünf-Sterne-Bewegung, die Lage für Flüchtling jedoch dramatisch verändert hat, verzichtet das Außenministerium bis auf Weiteres darauf, Familien in das Land am Mittelmeer zurückzuschieben.

Die Direction de l’immigration ist für Asylanträge zuständig. In der Frage, ob Flüchtlinge nach Italien transferiert werden sollen oder nicht, ist viel Fingerspitzengefühl nötig. Foto: Pierre Matgé

Eine Frage der Menschlichkeit

Für den Außenminister ist es vor allem eine Frage der Menschlichkeit: "Ich fühle mich unwohl dabei, Menschen, die so viel durchgemacht haben, nach Italien zurückzuschicken."



Laut Außenminister werden derzeit weder Familien noch Frauen nach Italien transferiert. Trotzdem wird jeder Fall einzeln und sehr genau untersucht, auch aus Sicherheitsgründen. Es gibt jedoch keine Standardprozedur: "Wir untersuchen die Akte jedes Antragstellers ganz genau. Oft sind es vor allem die menschlichen Faktoren, der Werdegang einer Person, die für uns ausschlaggebend sind", meinte der für Asyl und Außenpolitik zuständige Minister.

Luxemburg könne jedoch nicht für jeden Menschen die Tür öffnen, meinte Asselborn anschließend: "Ein solcher Schritt wäre unverantwortlich, denn der Ansturm an Menschen wäre riesig." Es sei die Aufgabe der europäischen Institutionen, in der Migrationsfrage neue Antworten zu finden. "Außerdem kann sich Luxemburg nicht ohne Weiteres über bestehendes europäisches Gesetz hinwegsetzen", fügte er hinzu.

Ob die 41 Fälle, in denen Luxemburg auf den Transfer nach Italien verzichtet hat, denn nicht auch ein Bruch des Gesetzes seien, darauf wusste selbst der Außenminister nicht recht zu antworten.