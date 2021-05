Die CCDH wirft zudem Fragen zu den Schnelltests im Gastrobereich auf und fordert, dass die Kosten nicht auf die Kunden abgewälzt werden.

Menschenrechtskommission kritisiert Ausgangssperre

Die CCDH wirft zudem Fragen zu den Schnelltests im Gastrobereich auf und fordert, dass die Kosten nicht auf die Kunden abgewälzt werden.

Generell begrüßt die Menschenrechtskommission am Montag in ihrem Gutachten zum neuen Covid-Gesetz, dass ab dem 16. Mai Lockerungen in Luxemburg in Kraft treten. Dennoch tut sich das Gremium mit einzelnen Bestimmungen schwer.

Ausgangssperre

Die CCDH streicht die Tatsache, dass die Sperrstunde nur mehr ab Mitternacht gelten soll positiv hervor, allerdings sieht man dieses Verbot immer noch als einen schweren Eingriff in die individuellen Freiheiten und die Menschenrechte. Die Regierung berufe sich auf eine Studie aus dem März, um die Ausgangssperre beizubehalten, allerdings, so die CCDH, sollte diese nur mit Vorsicht - weil nicht überprüft - als Maßstab genommen werden.

Die Kommission ist der Meinung, dass die „Gestes barrière“ mehr zur Bekämpfung der Pandemie beitragen, als das nächtliche Ausgangsverbot. Dabei verweist man auf mehrere Studien auf diesem Gebiet. Einigkeit herrsche dagegen über die negativen Auswirkungen der Sperrstunde auf Menschen in Notsituationen.

Die Aussage von Premier Bettel, die Ausgangssperre habe einen größeren Einfluss auf das Infektionsgeschehen, als die Schließung der Schulen, kann die CCDH in keiner Weise teilen. Hierzu gebe es keine Studien und Belege, so die Kommission, die die Regierung aufruft, transparent und auf Fakten basierend zu kommunizieren.

Gastrobereich

Die CCDH sieht auch in Sachen Horeca nicht ein, nach welchen Kriterien und wieso man die Wirte und Restaurantbetreiber zwingt, ihre Lokale zwischen 22 und 6 Uhr zu schließen.

Zu den Tests, die bei Restaurantbesuchen oder Kneipengängen verlangt werden, fragt sich die CCDH, wieso diese im Gastro-Bereich verlangt werden, bei anderen Zusammenkünften jedoch nicht. Auch stellen sich für das Gremium praktische Fragen:

Wo werden die Tests gemacht? Am Tisch? Vor dem Lokal? An einem geeigneten Ort?

Wer macht die Tests?

Wo können die getesteten Personen auf ihr Resultat warten?

Was geschieht, wenn ein Kunde positiv ist?

Wer überprüft die Identität, wenn ein Kunde mit einem Bescheid von einem Apothekentest (der also nicht vor Ort gemacht wurde) oder von einem PCR-Test vorstellig wird?

Wer kommt für die Kosten auf?



Die CCDH versteht die Bemühungen zum Schutz vor dem Virus, warnt aber vor Ungerechtigkeiten gegenüber sozial schwach aufgestellten Personen. Sollten die Kosten für die Tests zulasten der Kunden gehen, wäre dies der Fall. In dem Sinn verlangt die Kommission, dass die Tests kostenfrei angeboten werden. Es könne nicht sein, dass der Ausstieg aus den Restriktionen je nach sozialer Lage in verschiedenen Geschwindigkeiten über die Bühne gehe.

