Die Beratende Menschenrechtskommission fordert zum Aktionsplan „Unternehmen und Menschenrechte“: Menschenrechtsverletzungen ausschließen muss eine gesetzliche Verpflichtung werden.

Menschenrechtskommission: Dem Tiger Zähne geben

Wer kann sich nicht an Bangladesch erinnern und die schreckliche Nachricht, dass 1 200 Menschen starben, die unter unmenschlichen Bedingungen Kleider herstellten, weil ein achtstöckiges Fabrikgebäude einstürzte. Existenzsichernde Löhne verweigern, keine angemessene Schutzausrüstung zur Verfügung stellen oder Lebensgrundlagen durch rücksichtslosen Rohstoffabbau zerstören – das sind weitere Beispiele dafür, wie rein profitorientierte Geschäftsmodelle, durch die Globalisierung und transnational agierende Unternehmen begünstigt, zunehmend Menschenrechte aushöhlen.

Vor diesem Hintergrund entwickelten die Vereinten Nationen die „Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“, die im Juni 2011 einstimmig vom Menschenrechtsrat angenommen wurden. Sie sind zwar rechtlich nicht bindend, stellen aber bis heute den einzigen Konsens zwischen Staatengemeinschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dar, der sich mit der Achtung von menschenrechtlichen Standards entlang der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette transnationaler Unternehmen befasst.

Aktionsplan erst 2018 vorgelegt

Bereits 2011 hatte die Europäische Kommission die Regierungen der Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, diese Leitprinzipien umzusetzen und entsprechende nationale Aktionspläne zu erarbeiten. Während Staaten wie Dänemark, die Niederlande oder Schweden bereits 2012 damit begannen, nahm der Regierungsrat Luxemburgs erst am 22. Juni 2018 seine erste Version (2018-2019) des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der Leitprinzipien an (s. unten).

Es geht um nichts weniger als zu verhindern, dass Unternehmen Menschenrechtsverletzungen begehen. Und das nicht nur in weit entfernten Entwicklungsländern – auch in Luxemburg werden im Hotel- und Gaststättengewerbe oder im Bausektor durchaus Menschen ausgebeutet.

Menschenrechtsverletzungen durch Investitionen in Fonds

Luxemburg kann aber auch über den Finanzplatz und Investitionen in Fonds Menschenrechtsverletzungen unterstützen oder über Tochtergesellschaften mit Sitz in Luxemburg direkt an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sein. Darauf verwies kürzlich die Commis-sion consultative des droits de l'Homme (CCDH) und nannte als Beispiel, dass Bauern aus Kambodscha eine Holding mit Sitz in Luxemburg in Frankreich verklagt haben, weil sie daran beteiligt war, deren Wohnraum und Existenzgrundlage zerstört zu haben.

In ihrer Stellungnahme zum Thema Unternehmen und Menschenrechte schildert die beratende Menschenrechtskommission denn auch die Pflichten der Unternehmen und des Staates und legt eine Liste an Empfehlungen für den nächsten Aktionsplan vor, der im Prinzip noch in diesem Jahr fertigzustellen ist.

Gilbert Pregno ist Präsident der Commission Consultative des Droits de l'Homme (CCDH). Foto: Guy Jallay

Der Aktionsplan geht uns nicht weit genug. Gilbert Pregno

Sie begrüßt darin zwar ausdrücklich den Prozess, den die Regierung im Hinblick auf ihre Kandidatur im UN-Menschenrechtsrat in Gang gesetzt hat. Aber: „Der Aktionsplan geht uns nicht weit genug“, sagt CCDH-Präsident Gilbert Pregno. „Die Regierung soll Instrumente entwickeln, die nicht nur auf dem guten Willen der Unternehmen aufgebaut sind, sondern sie verpflichtet, genau zu überwachen, ob alle Aktionen und Strategien ganz klar jede Menschenrechtsverletzung ausschließen.“

Präzise und verbindliche Maßnahmen

Der nächste Plan müsse für jede Aktion präzise und verbindliche Fristen, Kriterien, zu erreichende Ergebnisse und Budgets enthalten und die Umsetzung von einer unabhängigen Instanz evaluieren lassen, fordert die CCDH. Zentrales Ziel müsse die Sorgfaltspflicht der Unternehmen gegenüber den Menschenrechten sein, die zur gesetzlichen Verpflichtung für alle Unternehmen erhoben werden muss. So, wie es auch im Koalitionsprogramm vorgesehen ist.

Es muss so schnell wie möglich ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet werden, das alle Unternehmen betrifft, ob groß oder klein. Max Mousel

„Es muss so schnell wie möglich ein Gesetzesprojekt ausgearbeitet werden, das alle Unternehmen betrifft, ob groß oder klein“, sagt CCDH-Jurist Max Mousel. Deren Maßnahmen müssten in öffentlich einsehbaren Berichten festgehalten werden und es müssten Strafen für Verstöße vorgesehen werden. Großen Wert legt die CCDH darauf, dass die Sorgfaltspflicht auch für Subunternehmen oder Tochtergesellschaften gilt.

Verpflichtende Studie über alle Unternehmen

Dass die 30 größten Unternehmen einer Studie unterzogen werden sollen, um das Niveau des Menschenrechtsschutzes in Luxemburg festzustellen, begrüßt die Kommission. Aber: „Es braucht eine umfassende und verpflichtende Studie für alle Unternehmen – der öffentliche Sektor und Klein- und Mittelbetriebe eingeschlossen“ verlangt Pregno.

Auch die Begrenzung von Pilotprojekten zur Feststellung der Sorgfalt gegenüber Menschenrechten auf die 21 Unternehmen, bei denen der Staat Hauptaktionär ist, geht ihm nicht weit genug. „Die Leitlinien sehen sie auch für Unternehmen vor, die vom Staat kontrolliert und/oder unterstützt werden.“

ITM braucht mehr Mittel und Aufgaben

Um in Luxemburg gegen Arbeitsausbeutung vorzugehen, müsse die Gewerbeaufsicht mehr Mittel und Missionen bekommen. Und bei Ausschreibungen sollte die Regierung Unternehmen, die die Menschenrechte einhalten, bevorzugen, fordert die Menschenrechtskommission. Sie wünscht sich auch ein öffentliches Register aller Unternehmen, gegen die ein glaubwürdiger Verdacht besteht, Menschenrechte zu verletzen.

Nicht zuletzt wird eine wahre Kommunikations- und Sensibilisierungsstrategie eingefordert. Sie ist zwar im Aktionsplan vorgesehen, gehört hat man davon allerdings noch nichts.

Luxemburgs Aktionsplan

Ausgehandelt wurde der Plan unter der Ägide von Außenminister Jean Asselborn, zwischen Ministerien und öffentlichen Verwaltungen einerseits und den Vertretern der Unternehmenswelt, der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften andererseits. Er definiert konkrete Maßnahmen, die bis Ende 2019 umgesetzt werden sollen: eine Kartografie der Risiken für Menschenrechte erstellen, mit der das Engagementsniveau der Unternehmen bei der sozialen Unternehmensverantwortung, der Risikoverwaltung und dem Datenschutz sowie die Lücken bei Staat und Unternehmen erfasst werden;

erstellen, mit der das Engagementsniveau der Unternehmen bei der sozialen Unternehmensverantwortung, der Risikoverwaltung und dem Datenschutz sowie die Lücken bei Staat und Unternehmen erfasst werden; das Thema in den politischen Dialog mit den Regierungen der Entwicklungshilfepartner aufnehmen;

aufnehmen; mit einer Informations- und Sensibilisierungskampagne die Unternehmen auf ihre Pflichten hinweisen , wobei der Akzent auf dem Menschenhandel durch Ausbeutung liegen soll, und auch ein Bewusstsein bei der Bevölkerung für Unternehmen prägen, die die Menschenrechte im Umgang mit Lieferanten und Kunden achten;

, wobei der Akzent auf dem Menschenhandel durch Ausbeutung liegen soll, und auch ein Bewusstsein bei der Bevölkerung für Unternehmen prägen, die die Menschenrechte im Umgang mit Lieferanten und Kunden achten; einen Nationalen Pakt ausarbeiten und umsetzen , der formell öffentlich unterschrieben wird;

, der formell öffentlich unterschrieben wird; Fortbildungen zum Respekt der Menschenrechte anbieten und ein entsprechendes Modul ins Label zur sozialen Unternehmerverantwortung aufnehmen;

anbieten und ein entsprechendes Modul ins Label zur sozialen Unternehmerverantwortung aufnehmen; Pilotprojekte zur zumutbaren Sorgfalt in Unternehmen durchführen, wo der Staat Hauptaktionär ist. Der Plan wurde beim Hohen Kommissar für Menschenrechte in Genf hinterlegt, um Luxemburgs generelles Engagement für die Menschenrechte unter Beweis zu stellen. Es geht aber auch um die Kandidatur des Großherzogtums für einen Sitz im UN-Menschenrechtsrat von 2022 bis 2024.