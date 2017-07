(ham) - Im Kampf gegen Menschenhandel hat sich das Großherzogtum die Kritik der USA zu Herzen genommen. Nach der Strafversetzung im letzten Jahr, wird Luxemburg im aktuellen US-Bericht wieder in der höchsten Kategorie geführt. Allerdings bleibt noch Luft nach oben.

Man habe die Mindestanforderungen zur Bekämpfung des Menschenhandels inzwischen erfüllt, heißt es im aktuellen „Trafficking in Persons Report“ des „US State Department“. Luxemburg habe sich in etlichen Schlüsselbereichen angestrengt. So habe die Zahl der Verurteilungen gegen Menschenhändler zugenommen, man habe die Gesetze angepasst und einen nationalen Aktionsplan veröffentlicht. Außerdem wurden mehr Personal in Schlüsselpositionen eingesetzt und zusätzliche Gelder für Präventionskampagnen freigeschaltet.

Die Liste der Empfehlungen aber bleibt lang: Das Problem ist nämlich mit den Bemühungen der letzten Jahre noch nicht aus der Welt geschafft. Luxemburg sei immer noch ein Bestimmungsland für Opfer sexueller Ausbeutung und Zwangsarbeit. Menschenhändler müssten weiterhin mit aller Härte des Gesetzes verfolgt und verurteilt werden. Außerdem wird die Regierung ermutigt, Partnerschaften mit Opfervereinigungen und Schutzorganisationen anzustreben und die nötigen finanziellen Mittel im Kampf gegen Menschenhandel und Sexsklaverei bereitzustellen.

Tadel aus Amerika



Es war ein herber Rückschlag für das Justizministerium: Nicht nur, dass der Menschenhandel in Luxemburg beunruhigende Ausmaße angenommen hatte. Vielmehr war das US-Außenministerium letztes Jahr auch noch zum Schluss gekommen, dass das Großherzogtum nicht einmal die Minimumstandards zur Bekämpfung moderner Sklaverei erfüllt. Man sei ein Bestimmungsland für Opfer sexueller Ausbeutung und Zwangsarbeit geworden.

So zumindest das Fazit des im Juni 2016 veröffentlichen Bericht. Die Folge: Luxemburg wurde als einziges Land in Westeuropa im internationalen Ranking zurückgestuft und fand sich plötzlich auf einer Stufe mit Ländern wie der Türkei, Albanien, Ukraine oder Aserbaidschan wieder.