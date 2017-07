(ham) - Menschenhandel bleibt ein Problem in Luxemburg. Daran ändert auch ein positiver Bericht des „US State Department“ nichts, meint der Präsident der Luxemburger Menschenrechtskommission, Gilbert Pregno. Tatsächlich wird das Großherzogtum im aktuellen „Trafficking with Persons Report“ des US-Außenministeriums nach einer Strafversetzung im letzten Jahr nun wieder in der höchsten Kategorie geführt.

„Doch es gibt keinen Grund sich zu brüsten“, so Pregno trocken. Es gebe noch viel zu tun. „Entweder war die schlechte Einstufung vor einem Jahr nicht adäquat oder den Verfassern ist dieses Jahr ein Fehler unterlaufen. Innerhalb der letzten zwölf Monate ist zu wenig passiert, um die Hochstufung zu rechtfertigen“.



Schwarz sieht der Menschenrechtler aber nicht: Menschenhandel und Sexsklaverei seien inzwischen zum Thema in Luxemburg geworden. Zwar werde noch viel Pionierarbeit geleistet, doch ist laut Pregno bereits so Manches in Bewegung: Personal werde ausgebildet und Gesetzestexte angepasst. „Damit aber können wir uns nicht zufrieden geben“, so der oberste Hüter der Menschenrechte in Luxemburg. Was zählt, sei die Umsetzung in der Praxis. Und dort hapere es derzeit noch.

Es fehlen die Mittel



„Richtig schockiert“ ist Gilbert Pregno, was die Finanzierung von Opfervereinigungen angeht. „Bei der Opferbegleitung finanziert der Staat zum Beispiel nur zwei Halbzeitposten. Das ist eine mittelgroße Katastrophe!“ Daneben floriere der Menschenhandel in der Arbeitswelt.

„Der Gewerbeinspektion fehlen einfach die nötigen Finanzen, um die Lage vor Ort einigermaßen zu überwachen. Vom Personal ganz zu schweigen“, ergänzt Pregno. Und auch die Polizei habe nicht die nötigen Mittel, um dem Menschenhandel ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben.

Dieser Meinung ist auch das US-Außenministerium. Die Liste der Empfehlungen bleibt lang. Das Großherzogtum sei nämlich immer noch ein Bestimmungsland für Opfer sexueller Ausbeutung und Zwangsarbeit, heißt es im „Trafficking in Persons Report“.



Allerdings werden die Minimalstandards zur Bekämpfung der modernen Sklaverei inzwischen erfüllt, weshalb man wieder in der höchsten Kategorie geführt wird. Luxemburg war 2016 als einziges Land in Westeuropa im internationalen Ranking zurückgestuft worden und fand sich plötzlich auf einer Stufe mit Ländern wie der Türkei, Albanien, Ukraine oder Aserbaidschan wieder.