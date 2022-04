Christian Turk und Serge Peiffer finden, dass sich in den vergangenen neun Jahren in der Berufsausbildung so gut wie nichts verbessert hat.

Politik 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Neue Vereinigung Amelux

„Meisterbrief muss wieder etwas wert sein“

Michèle GANTENBEIN Christian Turk und Serge Peiffer finden, dass sich in den vergangenen neun Jahren in der Berufsausbildung so gut wie nichts verbessert hat.