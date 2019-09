Meisch: "Man kann nicht in allem ein Genie sein"

Claude Meisch ist Minister für alles, was mit Erziehung und Bildung zu tun hat. Seine großen Reformen hat er bereits umgesetzt. Nun will er sie weiterentwickeln. Und hier und da nachbessern.

Claude Meisch, so oft man Sie in Ihrer ersten Amtszeit auf Presseterminen gesehen hat, so selten sieht man Sie jetzt. Gibt es keine Reformen mehr anzukündigen?

Ich habe mich in den vergangenen Monaten mit vielen Akteuren getroffen ...