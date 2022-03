Die CSV möchte die privaten Investoren in die Schaffung von bezahlbaren Mietwohnungen einbinden, um die Wohnungskrise zu meistern.

CSV fordert mehr Wohnraum und mehr Hilfen für Käufer und Mieter

Michèle GANTENBEIN

„Wir haben in Luxemburg ein hohes Armutsrisiko, die Energiepreise explodieren, bei den Immobilienpreisen erreichen wir neue Rekorde und die größte Steuerlast trägt die Mittelschicht“, sagte der Co-Fraktionsvorsitzende Gilles Roth am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zum Thema Wohnen.

Es ist nicht die erste Pressekonferenz zu dem Thema, aber es sind wohl die neuesten Statec-Zahlen, die die CSV veranlasst haben, noch einmal auf ihre bereits mehrfach dargelegten Vorschläge aufmerksam zu machen, was man tun könnte, um die Lage etwas zu entschärfen. „Es ist alles andere eingetreten als das, was Blau-Rot-Grün 2013 angekündigt hatte. Seit 2013 haben sich die Preise verdoppelt. Von den damals angekündigten 10.000 Wohnungen ist wenig zu sehen“, sagte Gilles Roth. Die öffentlichen Bauträger SNHBM und Fonds du logement kämen der Nachfrage an bezahlbaren Wohnungen nicht hinterher.

Zur Erinnerung: Laut dem Statec sind die Immobilienpreise im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum vierten Quartal 2020 um zwölf Prozent gestiegen und 2021 im Vergleich zu 2020 um 13,9 Prozent. Im Schnitt kostet ein Apartment mit einer Fläche von 80 Quadratmetern knapp 662.000 Euro. Neue Wohnungen sind teurer als bestehende. Hier liegt der Quadratmeterpreis im Schnitt bei 8.900 Euro. „Wir brauchen eine neue Gestaltungspolitik“, meinte deshalb der Co-Fraktionschef der CSV.

„Intérieur blockiert“

Député-maire Marc Lies hat in seiner Gemeinde Hesperingen schon etliche Wohnungsbauprojekte durchgeführt und kennt die Probleme, mit denen Kommunen, die im Wohnungsbau aktiv sein wollen, konfrontiert sind, nur zu gut. Mit dem Gesetz zum Pacte logement 2.0 seien zusätzliche bürokratische Hürden eingebaut worden, die die Gestaltung von neuen Teilbebauungsplänen erschweren und ein schnelleres Vorankommen beim Wohnungsbau unmöglich machen, erklärte Lies. Er forderte die Regierung auf, das Gesetz anzupassen, um diese Hürden aus dem Weg zu räumen.

Die Gemeinde Hesperingen hat in Eigenregie sechs staatlich subventionierte Wohnhäuser gebaut, die sie nun zu erschwinglichen Preisen (mit Erbpacht) an Familien weiterverkauft, allerdings kommt sie nicht voran, weil das Innenministerium mit der Validierung der Verkaufsakte auf sich warten lässt. „Von einer Entschlackung der Prozeduren sind wir weit entfernt“, so Lies.

Die CSV fordert deshalb zu allererst eine Vereinfachung der Prozeduren, damit Bauprojekte innerhalb des Bauperimeters schneller umgesetzt werden können. Ferner sollte der Bauperimeter dort, wo es Sinn macht, erweitert werden, wobei mindestens 30 Prozent der Fläche für erschwinglichen Wohnraum reserviert sein sollten.

Um der Nachfrage an bezahlbaren Wohnungen nachkommen zu können, führt nach Ansicht des CSV-Sprechers kein Weg an den privaten Investoren vorbei. Lies forderte, dass sie, wie die öffentlichen Bauträger, in das staatliche Zuschussprogramm (ausschließlich Mietwohnungen) und ins System der „Gestion locative sociale“ aufgenommen werden.

Co-Präsidentin Elisabeth Margue stellte eine Reihe von steuerpolitischen Maßnahmen vor, in erster Linie Steuervorteile für Immobilienkäufer, die heute nicht mehr der Realität angepasst sind – angefangen beim Steuerkredit (Bëllegen Akt), der von 20.000 auf 50.000 Euro angehoben werden sollte. Den Freibetrag bei der TVA logement möchte die CSV von 50.000 auf 100.000 Euro anheben und die Staatsgarantie bei Immobilienkrediten sollte auf 500.000 Euro angehoben werden.

Eine weitere Maßnahme betrifft die Besteuerung auf Gewinnen aus Immobilienverkäufen. Wer zwei Jahre nach dem Kauf seine Immobilie verkauft, bezahlt 20 statt 40 Prozent Steuern auf dem Gewinn (demi-taux global). Die CSV schlägt vor, den demi-taux global erst nach fünf Jahren zu gewähren statt nach zwei.

Schließlich schlägt die CSV vor, die Obergrenze des Netto-Einkommens um 20 Prozent anzuheben, damit mehr Mieter in den Genuss des Mietzuschusses kommen.

