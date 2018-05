François Bauschs Mobilitätskonzept Modu 2.0 ist recht ehrgeizig. Bis 2025 sollen die Staus in den Hauptverkehrszeiten reduziert werden, dies bei einer Steigerung des Personenverkehrs um 20 Prozent.

Mehr Verkehrsteilnehmer, weniger Stau

Michèle GANTENBEIN In der Verkehrspolitik herrscht dringender Handlungsbedarf, soll Luxemburg in den kommenden Jahren nicht endgültig im Stau ersticken. Die Lösung besteht darin, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Personenverkehr zu reduzieren und mehr Menschen auf die Schiene, den Bus und das Fahrrad zu bekommen.

Dass diesbezüglich noch viel Luft nach oben ist, zeigt eine Analyse der Verkehrssituation, die Nachhaltigkeitsminister François Bausch am Dienstag in seinem Ministerium vorgestellt hat. Laut dieser Untersuchung lag der Anteil des motorisierten Individualverkehrs am gesamten Personenverkehr 2017 in Luxemburg bei 69 Prozent, Bus und Bahn benutzten 17 Prozent der Verkehrsteilnehmer, zwölf Prozent waren zu Fuß unterwegs und zwei Prozent bewegten sich per Fahrrad fort.

Die Privatfahrzeuge im Berufsverkehr sind im Schnitt mit 1,2 Personen besetzt. In den Autos, die jeden Morgen in die Hauptstadt drängen, sind 250.000 Sitzplätze unbesetzt. Das soll sich ändern. Bis 2025 soll jedes zweite Privatfahrzeug im Berufsverkehr mit mindestens zwei Personen besetzt sein.



Foto: Guy Jallay

Ziele im Berufsverkehr



Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Berufsverkehr lag 2017 bei 73 Prozent. Er soll bis 2025 auf 65 Prozent reduziert werden. Der Anteil des Bus- und Schienenpersonenverkehrs soll im gleichen Zeitraum von 19 auf 22 Prozent angehoben werden. In der sanften Mobilität soll der Anteil der Fußgänger von sechs auf neun Prozent und der Anteil der Radfahrer von zwei auf vier Prozent steigen, das Ganze bei 20 Prozent mehr Personenverkehr im Vergleich zu 2017.

Ziele im Schulverkehr

Im Schulverkehr soll der Anteil des motorisierten Individualverkehrs von 39 auf 20 Prozent reduziert und der Anteil des Bus- und Schienenpersonenverkehrs von 38 auf 45 Prozent angehoben werden. Der Anteil der Fußgänger steigt von 21 auf 25 Prozent und der Anteil der Personen, die mit dem Rad zur Schule fahren, von zwei auf zehn Prozent, das Ganze bei einem Zuwachs des Schulpersonenverkehrs von 18 Prozent.

Öffentliche Verkehrsmittel

Damit mehr Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, wird in die Attraktivität des öffentlichen Transports investiert. Bis 2025 soll die Zahl der Züge, die mehr als sechs Minuten Verspätung haben, um 25 Prozent reduziert werden. Fiel 2017 noch einer von 40 Zügen aus, so soll das 2025 nur noch bei jedem hundertsten Zug der Fall sein. Zudem möchte man die Fahrzeiten der Schnellbusse kürzen, damit die Menschen in den Hauptverkehrszeiten schneller ankommen als mit dem Auto.



Andere Ziele

Das Mobilitätskonzept verfolgt aber auch noch andere Ziele wie zum Beispiel Verkehrssicherheit (null Verkehrstote), Lärmminderung, Flächenverbrauch, Klimaschutz und Luftqualität.



Der gesamte Personenverkehr kostete 2016 4,2 Milliarden Euro. 69 Prozent der Kosten wurden durch die Verkehrsteilnehmer gedeckt (Tickets, Steuern ...).