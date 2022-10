Vom 24. bis 28. Oktober findet in den Sekundarschulen die erste Semaine de la démocratie et de la citoyenneté statt.

Sekundarschulwesen

Mehr Teilhabe und Demokratie in den Schulen

In den Sekundarschulen findet in der Woche vor den Herbstferien die erste „Semaine de la démocratie et de la citoyenneté“ statt, während der die Schüler Demokratie und Partizipation lernen und leben können. Das teilte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Alain Massen, Präsident der nationalen Elternvertretung, und Dany Semedo von der nationalen Schülerkonferenz (Cnel) mit.

Organisiert wird die Demokratiewoche von den Schulen in Zusammenarbeit mit dem Zentrum fir politesch Bildung (ZpB), dem Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePAS) und der Cnel. Die Schulen sind frei, ihr eigenes Programm auszuarbeiten.

Ziel ist es, die Teilhabe junger Menschen in den Schulen zu stärken und sie so zu verantwortungsvollen, demokratischen Bürger zu erziehen. Alle zwei Jahre sind während dieser Woche zudem rund 40.000 Schüler aufgerufen, ihre Schülervertretungen zu wählen.

Den Schülerkomitees wird, je nach Schülerzahl, ein Budget zwischen 500 und 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Demokratiewoche wird über eine großherzogliche Verordnung gesetzlich eingeführt. Auch die Zusammensetzung der Vertretungen, die Organisation und der Ablauf der Wahlen sowie die Möglichkeit einer Urnen- oder Online-Wahl werden darin festgehalten. Den Schülerkomitees wird, je nach Schülerzahl, ein Budget zwischen 500 und 2.000 Euro zur Verfügung gestellt, das vom Komitee verwaltet wird. Jede Schule ist verpflichtet, ein eigenes Verfahren für die Organisation und Durchführung der Wahlen festzulegen.

Pro Schule müssen mindestens zwischen drei und sieben Mitglieder gewählt werden, je nach Anzahl der Gesamtschülerzahl. Je nach Schule werden die Mandate zwischen den Vertretern der Unterstufe, der Oberstufe und der Berufsausbildung aufgeteilt.

Nationale Elternvertretung

Im Februar 2023 werden die Mitglieder der nationalen Elternvertretung neu gewählt. Sie setzt sich zusammen aus vier Elternvertretern aus dem Fondamental und sechs Vertretern aus dem Secondaire. Zwei weitere Mitglieder vertreten die Interessen von Schülern mit besonderen Bedürfnissen.

Die nationalen Elternvertreter werden für drei Jahre gewählt.

Die nationalen Vertreter werden für drei Jahre gewählt und sind aufgefordert, Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und pädagogischen Projekten sowie Vorschläge für das Schulleben und den Unterricht auszuarbeiten.

