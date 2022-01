Im neuen Jahr erhalten Familien unter anderem mehr Kindergeld.

Ab 1. Januar

Mehr Mindestlohn, Kindergeld und Zulagen

Teddy JAANS Im neuen Jahr erhalten Familien unter anderem mehr Kindergeld.

Mit dem Jahresbeginn ist in Luxemburg der Mindestlohn erhöht worden. Seit 1. Januar liegt er bei 2.256,95 Euro monatlich, was immerhin eine Verbesserung um 55 Euro darstellt. Der qualifizierte Mindestlohn geht um 66 Euro auf nunmehr 2.708,35 Euro nach oben. Damit liegt das Großherzogtum im EU-Vergleich an der Spitze. In Irland liegt der Mindestlohn bei 1.724 Euro, gefolgt von den Niederlanden mit 1.701 Euro. Auch die Mindestrente steigt und beträgt seit Jahresbeginn 1.985,56 Euro.

Zudem hat die Regierung die Teuerungszulage für Bedürftige angepasst. Die Anpassung war mit den stark gestiegenen Energiekosten begründet worden. Sie liegt nun bei 1.652 Euro für eine alleinstehende Person, zwei Personen bekommen 2.065 Euro, eine Familie mit einem Kind bekommt 2.478 Euro und ein Vier-Personen-Haushalt wird mit 2.891 Euro unterstützt.

Mehr Familienzulagen

Auch das Kindergeld ist gestiegen und beträgt jetzt pro Kind 271,66 Euro (vorher: 265 Euro). Das entspricht 2,5 Prozent mehr. Bei Kindern im Alter von 6–11 Jahren gibt es zusätzlich 20,53 Euro, bei Jugendlichen über 12 Jahren beträgt der zusätzliche Betrag 51,25 Euro.

Indextranche auf Gehälter und Renten fällt am Freitag Der Index kommt zum 1. Oktober 2021. Löhne, Gehälter und Renten steigen damit um 2,5 Prozent.

Die Erhöhung hatte Premierminister Xavier Bettel (DP) im Oktober angekündigt. Daher werden die Erhöhungen für die vergangenen drei Monate retroaktiv nachbezahlt. Die Zahlung dieser Gelder soll Ende Januar erfolgen, wie die „Zukunftskeess“ auf ihrem Internetportal wissen lässt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.