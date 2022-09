Die Infektionen mit dem Coronavirus bleiben weiterhin rückläufig. Die Zahl der Krankenhauspatienten hat sich hingegen verdoppelt.

Wochenbericht der Santé

Mehr Krankenhauspatienten trotz geringerem Infektionsgeschehen

Die Infektionen mit dem Coronavirus bleiben weiterhin rückläufig. Die Zahl der Krankenhauspatienten hat sich hingegen verdoppelt.

(lm) – Im Zeitraum vom 29. August bis zum 4. September wurden 715 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. In der Vorwoche waren es 777. 29 Prozent dieser Infektionen (298) waren Re-Infektionen. Die Zahl der durchgeführten Tests blieb im Vergleich zur Vorwoche fast gleich. Während es in der Woche vom 22. bis zum 28. August 4.937 waren, waren es in der Folgewoche 4.904.

Folglich wurden auch fast gleich viele Personen in den beiden Wochen isoliert. Sie stieg lediglich von 2.257 auf 2.260.

Lage in den Krankenhäusern

In den Krankenhäusern des Landes wurde indes ein deutlicher Anstieg der Corona-Patienten verzeichnet. Mit acht Patienten hat sich die Zahl der im Vergleich zur letzten Augustwoche verdoppelt. In beiden Wochen war eine Person auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen. Zudem hatte das Großherzogtum in der vergangenen Woche glücklicherweise keine Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. In der Vorwoche erlagen zwei Menschen den Folgen der Krankheit.

Weiter meldet die Santé am 4. September 1.821 aktive Infektionen, eine Woche zuvor waren es 1.889. Auch die Reproduktionszahl ist in diesem Zeitraum rückläufig: Sie sank von 1,02 auf 0,87.

1.390 Impfdosen wurden in der ersten Septemberwoche verabreicht, davon waren lediglich 14 Erstimpfungen, 21 Menschen haben sich zum zweiten Mal impfen lassen. Die Booster-Impfung wurde an 117 Personen verabreicht und 1.217 Menschen haben sich zum vierten Mal impfen lassen. 21 Menschen haben bereits eine fünfte Dosis erhalten.

