Im Juli treten die Grundschullehrer zum Concours an, der den Weg ins Referendariat ebnet. Die Zahl der angemeldeten Kandidaten ist gestiegen, aber nicht ausreichend, um den Bedarf an Lehrern zu decken.

Mehr Anmeldungen zum Concours

Michèle GANTENBEIN Bis zum 11. Mai hatten die Lehrer und Lehrbeauftragten des Fondamental Zeit, sich zum diesjährigen Concours anzumelden, der ihnen Zugang zum Referendariat verschafft.

Laut dem Bildungsministerium haben sich 239 Kandidaten zum Concours angemeldet, davon 38 Lehrbeauftragte, die also bereits Teil des Schulkontingents sind. Somit reduziert sich die Zahl der Neuzugänge auf 201.

16 Kandidaten treten im Zyklus 1 (Précoce und Kindergarten) an, 121 in den Zyklen 2 bis 4 (1. bis 6. Klasse) und 102 Kandidaten in den Zyklen 1 bis 4. Die Prüfungen finden vom 2. bis 4. Juli statt.



Anders als bei einem Examen-Concours können die Kandidaten nicht scheitern, sondern sie müssen sich "en rang utile" platzieren. Da mehr Lehrer gesucht werden als es Anmeldungen gibt, ist allen Kandidaten, die beim Concours antreten - unabhängig von ihren Ergebnissen - ein Stage-Platz sicher.

Die Zahl der Kandidaten ist gegenüber 2017 stark gestiegen. Im vergangenen Jahr hatten 168 Kandidaten am Concours teilgenommen, davon 91 Neuzugänge.



Um das Interesse am Concours und die Zahl der Kandidaten zu erhöhen, wurden in diesem Jahr einige Änderungen vorgenommen.



Das Referendariat wird - das Gesetz wurde noch nicht verabschiedet - unter bestimmten Bedingungen von drei auf zwei Jahre gekürzt. Zudem wurde die Möglichkeit wieder eingeführt, im Zyklus 1, in den Zyklen 2 bis 4 oder in den Zyklen 1 bis 4 anzutreten. Im vergangenen Jahr galt der Concours für den gesamten Grundschulzyklus (1 bis 4), d.h. die Grundausbildung musste alle Zyklen umfassen.

Da die Zahl der zu besetzenden Posten die Zahl der Kandidaten übersteigt, rekrutiert das Bildungsministerium in diesem Jahr auch Kandidaten mit einem Bachelor in einem schulverwandten Fach. Sie werden als Lehrbeauftragte mit einem unbefristeten Vertrag (CDI) eingestellt und erhalten im Laufe des kommenden Schuljahres eine 240-stündige Fortbildung. Wenn sie alle Bedingungen erfüllen, haben sie kommendes Jahr Zugang zum Concours, wie die regulär ausgebildeten Lehrer.



Für Interessenten organisiert das Bildungsministerium eine Informationsversammlung. Sie findet am 29. Mai um 19 Uhr in Walferdingen (Edupôle) statt.