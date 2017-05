(CBu) - Schon der Name bzw. die Sprache ist Programm: Das im vergangenen Oktober gegründete „Institut für Zeitgeschichte“ nennt sich offiziell und sprachübergreifend „Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History“. Der Titel soll die internationale Ausrichtung der Institution verdeutlichen.



Am Montagabend wurde das Zentrum in der „Maison des Sciences Humaines“ in Belval offiziell eröffnet. Im Beisein von Justizminister Felix Braz (Déi Gréng), dem delegierten Hochschul- und Forschungsminister Marc Hansen (DP) sowie Institutsmitarbeitern und Studenten stellte Direktor Andreas Fickers das Konzept seines „Centre“ vor.



Laut Fickers versteht sich das Zentrum als „innovativer Akteur“ und „intellektuell vibrierender Raum“ der Forschungslandschaft. In seiner Vision der Geschichtswissenschaft gehe es nicht mehr nur darum, das Vergangene zu reproduzieren, sondern vielmehr darum, das Neue zu erkunden.



Die Mission sei es, mit modernen Methoden und kritischem Geist in die digitalisierte Gesellschaft hineinzuwirken. Demnach wollen er und sein Team sich auch nicht auf die eigene historische Forschung beschränken, sondern auch in den politisch-sozialen Debatten der Gegenwart historisch fundierte „Position beziehen“.



Zu diesem Zweck will das Zentrum, das im Zuge seiner Gründung diverse außeruniversitäre Forschungsinstitute integriert hat, verstärkt Veranstaltungen – Stichwort „ForumZ“ organisieren, die sich nicht nur an die Forscher im „Elfenbeinturm“, sondern an die gesamte interessierte Gesellschaft richten. Das „Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History“ umfasst rund 60 Mitarbeiter und ein jährliches Budget von knapp vier Millionen Euro.



Zum Schluss seiner Rede dankte Andreas Fickers sowohl seinen engagierten und motivierten Mitarbeitern als auch ausdrücklich der Regierung und dem scheidenden Rektor Rainer Klump, die an das Konzept eines Zentrums für digitale Zeitgeschichte geglaubt haben.



