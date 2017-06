(mig) - Die Regierung hat 2016 ein Audit in Auftrag gegeben, das die medizinische Versorgung im Gefängniswesen untersuchen sollte. Am Mittwochmorgen wurden die Ergebnisse den Mitgliedern der beiden zuständigen parlamentarischen Ausschüsse (Justiz und Gesundheit) vorgestellt. "Das Audit wurde durchgeführt mit dem Ziel, uns mit Blick auf die Schaffung des neuen Gefängnisses Ueschterhaff für die Zukunft besser aufzustellen", erklärte die grüne Abgeordnete Josée Lorsché auf LW-Nachfrage.

Das Audit liefert einen Überblick über den Ist-Zustand und der ist laut den französischen Experten Bruno Gravier und Jean-Marc Elchardus gar nicht so schlecht. "Bemängelt wurde lediglich die fehlende Kohärenz bei den Behandlungen in den Gefängnissen und Krankenhäusern", so Lorsché. Die Prüfer rieten deshalb, die medizinische Versorgung besser zu strukturieren, mit dem Aufbau einer einzigen medizinischen Leitung, die für die Behandlung in den Strafanstalten und den Partnereinrichtungen (CHNP, CHL, CHEM) zuständig ist.

Mehr medizinisches Personal



Die psychiatrische Behandlung von häufig gefährlichen Straftätern entscheidet sich grundlegend von der Behandlung nicht straffälliger Personen. Dieser Aspekt soll bei der Ausbildung des behandelnden Personals künftig stärker berücksichtigt werden. Auch soll das psychotherapeutische Angebot verstärkt und mehr Personal für die Behandlung der Patienten in den Gefängnissen eingestellt werden.

Neu ist laut Lorsché auch das Phänomen des zunehmenden Alters von Gefängnisinsassen. Sterbefälle aus Altersgründen nehmen zu. Hier empfehlen die Prüfer laut Lorsché, diesem Aspekt stärker Rechnung zu tragen und die Betreuung älterer und kranker Insassen zu verbessern.

Die Erkenntnisse des Audits liefern wichtige Hinweise für den Bau des Gefängnisses "Ueschterhaff" für Untersuchungshäftlinge in Sassenheim. Die Strafanstalt soll 2022 in Betrieb gehen. Erst dann beginnt die Renovierung des Schrassiger Gefängnisses.



Schrassig statt CHNP



Im Zuge der Renovierungsarbeiten ist geplant, Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht verurteilt wurden, aber aus Sicherheitsgründen eingesperrt werden müssen, auf dem Schrassiger Gelände in einer separaten Struktur unterzubringen. Dieses Vorhaben ist aus ethischen Gründen nicht unumstritten. Heute sind diese Menschen im Ettelbrücker CHNP untergebracht. Die Prüfer halten die Schrassiger Lösung für die bessere Alternative.