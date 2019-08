Genau wie die Nachbarländer Belgien, Deutschland und Frankreich gibt es auch hierzulande Lieferengpässe. Eine nationale Reserve an den wichtigsten Medikamenten könnte Abhilfe schaffen.

Medikamentenmangel auch in Luxemburg

Annette WELSCH Genau wie die Nachbarländer Belgien, Deutschland und Frankreich gibt es auch hierzulande Lieferengpässe. Eine nationale Reserve an den wichtigsten Medikamenten könnte Abhilfe schaffen.

In Belgien, Luxemburgs Hauptlieferant für Medikamente, sind zahlreiche Medikamente nicht mehr disponibel. Frankreich und Deutschland sind schon seit einiger Zeit mit vergleichbaren Lieferengpässen konfrontiert. Die Situation hat sich zuletzt zugespitzt: Ende Juli hatte die Agence belge des médicaments eine Liste mit 497 Medikamenten veröffentlicht, die nicht mehr erhältlich sind, darunter Antibiotika, Krebsmittel und Mittel gegen Bluthochdruck.



Der ehemalige Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo (LSAP) wollte daraufhin vom jetzigen Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) unter anderem wissen, wie sich die Situation in Luxemburg darstellt. Und die ist nicht besser als in den Nachbarländern: Der Medikamentenmangel sei ein reelles Problem für die öffentliche Gesundheit und eine der Hauptsorgen im Ministerium, schreibt Schneider. Er habe starke Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten und erhöhe nicht zuletzt die Kosten für das Gesundheitssystem, wenn Komplikationen auftauchen oder auf alternative Mittel zurückgegriffen werden muss.

Meist gibt es alternative Lösungen

Die Lieferengpässe stellten derzeit aber keine Bedrohung dar, denn in den allermeisten Fällen ließe sich eine alternative Lösung finden: Entweder ist das Medikament in einer anderen Packungsgröße vorhanden, es wird teils mit anderem Namen aus einem der Nachbarländer importiert oder es kann durch ein Generika oder ein ähnliches Medikament aus derselben Gruppe ersetzt werden. In ganz bestimmten Fällen müsse notfalls auch auf Mittel, die keine Marktzulassung beziehungesweise keine in Luxemburg haben oder auf eine nicht medikamentöse Behandlung zurückgegriffen werden.

Die Gründe für die Engpässe seien manigfaltig: temporäre Produktionsprobleme wegen Qualitätsmängeln oder fehlender Grundsubstanzen, Kriminalität (Diebstahl oder Fälschungen), überraschend hoher Konsum durch Rückerstattungs- oder Genehmigungsänderungen oder kommerzielle Gründe, wie Länderquoten oder Produktionseinstellung wegen mangelnder Rentabilität. Das Problem müsse auch von den einzelnen Nationalstaaten selber gelöst werden - es ist keine EU-Kompetenz, auch wenn sich eine Arbeitsgruppe seit 2018 mit der Prävention und der Information bei Medikamentenengpässen befasst.



Nationale Reserve nur, wenn Sozialministrium mitzieht

Di Bartolomeo wollte auch wissen, was der Minister von der Idee in Deutschland hält, eine nationale Reserve anzulegen. Schneider zeigt sich offen dafür, eine permanente Reserve an den wichtigsten Medikamenten anzulegen. Das erfordere aber eine konzertierte Aktion des Gesundheits- und des Sozialversicherungsministeriums. Sein Ministerium halte derweil schon Impfstoffe auf Lager und Luxemburg habe auch eine strategische Reserve an Medikamenten für den Fall einer schweren Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung.

Wer wissen möchte, welche Medikamente betroffen sind, kann sich auf der der französischen Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé Webseite erkundigen. Ab Herbst wird auch auf dem Gesundheitsportal des Ministeriums eine ständig aktualisierte Liste aufzufinden sein.