Der Vizepremier verteidigt das Tripartite-Abkommen und prangert die Abhängigkeit von fossiler Energie an.

Politik 3 Min.

Vizepremier über fossile Energien

François Bausch: „Mir si wéi Junkië ginn“

Teddy JAANS Der Vizepremier verteidigt das Tripartite-Abkommen und prangert die Abhängigkeit von fossiler Energie an.

Vizepremier François Bausch verteidigte am Mittwochmorgen das Tripartite-Abkommen zur Bekämpfung der Inflation und der explodierenden Energiepreise.

Die magische Grenze der 30-Prozent-Verschuldung ist für den grünen Politiker kein absolutes Credo, sagte Bausch am Mittwochmorgen auf Radio 100,7. Wichtig sei im Moment, die Bürger zu entlasten und eine drohende Rezession zu vermeiden. Auch wenn der Einhalt dieser Obergrenze im Koalitionsabkommen festgeschrieben sei, dürfe man die besonderen Umstände mit der Pandemie und dem Ukrainekrieg nicht außer Acht lassen.

Am Mittwoch wird das Tripartite-Abkommen unterzeichnet Die Gewerkschaften sind zufrieden, das Patronat etwas weniger, dennoch wurde das Tripartite-Abkommen von allen gebilligt.

Er kann sich auch nicht vorstellen, dass Xavier Bettel in dieser Hinsicht nicht mit sich reden lasse. Für die vielerseits geforderte Steuerreform sei bei den Tripartite-Gesprächen kein Raum und keine Zeit gewesen. Man habe versucht, den Menschen schnell benötigte Hilfe zukommen zu lassen.

Energie-Junkies

Die Abhängigkeit von fossiler Energie ist Bausch ein Dorn im Auge. „Mir si wéi Junkië ginn“, so die Aussage des Vizepremiers. Damit spielt er auf die totale Abhängigkeit von fossiler Energie an. Im Abkommen seien – wenn auch auf den ersten Blick nicht ersichtlich – eine Reihe Maßnahmen zur ökologischen Transition enthalten, so Bausch. Details würden in nächster Zukunft vorgestellt.

„Mir hänken um Baxter vun de fossilen Energien“, so Bausch. Erneuerbare Alternativen stünden ausreichend zur Verfügung. Einstweilen sei es darum gegangen, den Winter zu überstehen. Mit dem Abkommen sei das grüne Anliegen nicht verraten worden. „Wa mir d'sozial Cause ignoréieren, rette mir de Klima ganz sécher net.“

Bausch zum Thema Luxair Der Mobilitätsminister begrüßte bei Radio 100,7 die Idee einer Mediation zwischen dem Personal und der Luxair-Direktion. Sozialdialog sei wichtig und mit Ehrengeneralstaatsanwalt Robert Biever sei die richtige Person als Vermittler ausgewählt worden. Bei Luxair würden neue Formen des Sozialdialogs sich aufdrängen. Bausch ist zuversichtlich, dass man diese durch die Mediation implementieren kann. Bausch verwies auf die Herausforderungen, die sich der Airline stellen, auch wenn er die Forderungen der Angestellten verstehen kann. Dass die Gehälter ab 1. Januar wieder steigen können, wertet er als einen wichtigen Schritt der Direktion. Die Liberalisierung in der Luftfahrtbranche stelle weiterhin eine Bedrohung dar. In diesem Sinn hatte er nach den Tripartite gewarnt, Konkurrenten seien bereit, frei werdende Flugverbindungen zu übernehmen, ohne dass der Staat intervenieren könne. Bausch steht zu dieser Aussage: Der Staat könne – anders als in anderen Branchen – nur beschränkt eingreifen, es sei ein „knallhartes Geschäft“. In diesem Sinne sei Solidarität zum Erhalt der Luxair mehr denn je wichtig. „Gestreute Gerüchte“ Der Bericht um eine Ablösung von Luxair-Chef Gilles Feith seien wahrscheinlich bewusst gestreut worden, so Bausch, der den Ursprung dieser Falschmeldung innerhalb der Gesellschaft vermutet. Gilles Feith ist seiner Meinung nach ein Manager, der durch seine manchmal etwas ungeduldige Art wohl anecke, dies jedoch nicht mit verletzender Absicht tue. Dass nunmehr neue Formen des Dialogs bei der Gesellschaft eingeführt wurden, sieht der Minister als einen Schritt in die richtige Richtung. Zur Erinnerung: Der Luxair-Verwaltungsrat hatte im Vorfeld der Luftfahrt-Tripartite von Montag die Entscheidung für eine Mediation vorige Woche angesichts der Unstimmigkeiten zwischen Personal und Direktion getroffen. Zudem wird Giovanni Giallombardo, Verwaltungsratschef der Luxair, sich verstärkt in die Führung der Airline mit einbringen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.