Médecins sans frontières: la flexibilité face à l’instabilité du monde

Les crises humanitaires sont de plus en plus multifactorielles et nécessitent des efforts grandissants de la part des acteurs d’urgence comme MSF.

Par Arnaud Gruest *

Depuis plus de 50 ans, l’association Médecins sans frontières (MSF) fournit des soins médicaux aux personnes touchées par les conflits, catastrophes naturelles et épidémies à travers le monde. Ce demi-siècle d’existence permet à MSF d’avoir une solide expérience dans les situations de crise, et de partager un regard alerte sur celles en cours et à venir, dans un monde toujours plus instable.

Tandis que le conflit entre l’Ukraine et la Russie semble ne pas encore trouver d’issue et continue de nourrir toutes les inquiétudes, d’autres lieux à travers le monde sont en proie à d’intenses violences. Au Yémen, notamment, une guerre civile ravage le pays depuis 2014 et laisse la population dans le dénuement avec un manque d’accès aux soins et une envolée des prix rendant la nourriture et les biens essentiels inaccessibles au plus grand nombre. En Éthiopie, la situation est là aussi préoccupante. Depuis 2020, dans la région du Tigré, une lutte sanglante pour le pouvoir se déroule à huis clos, dans l’ombre de l’actualité. Ce conflit oublié a d’ores et déjà provoqué des centaines de victimes de viols et d’esclavages sexuels, des dizaines de milliers de civils tués, des crimes de guerre… Fuyant les exactions, des millions de personnes se sont déplacées à l’intérieur du pays à la recherche de sécurité, mais doivent faire face à des conditions d’une terrible précarité.



À la multiplication des conflits et actes de violence s’ajoute leur étalement dans le temps.

Dans chacun de ces contextes, les équipes de MSF s’emploient à offrir des soins à tous ceux qui en ont besoin et à améliorer leurs conditions de vie. C’est une tâche difficile, quotidienne, qui met parfois directement en danger la vie de ceux qui viennent porter secours. C’est un fait: les centres de santé et les hôpitaux ne sont plus des sanctuaires garantissant la sécurité des patients et du personnel. Tout récemment encore, le 26 janvier dernier, MSF s’est vue contrainte de suspendre ses activités à l’hôpital public Raoul Pierre Louis dans la commune de Carrefour, en Haïti, suite à l’assassinat d’un patient, exécuté froidement d’une balle dans la tête par trois hommes cagoulés.

Rien qu'en Éthiopie, des millions de personnes dépendent actuellement de l'aide alimentaire. Photo: AFP

Des conflits sans fin, des prix qui flambent …

À la multiplication des conflits et actes de violence s’ajoute leur étalement dans le temps. Les guerres s’éternisent et les populations en payent le prix fort. Les réfugiés subissent le triste sort réservé à ceux qui n’ont plus rien, loin de chez eux; quand les populations restées au pays doivent composer avec le règne du chacun pour soi. Pire, l’impact d’un conflit peut résonner à des milliers de kilomètres du champ de bataille. Parmi les victimes collatérales du conflit russo-ukrainien, les pays de l’Ouest africain font face à une insécurité alimentaire que la guerre est venue amplifier. La Russie et l’Ukraine étant respectivement premier et quatrième exportateurs de blé dans le monde, les prix à la consommation explosent sur l’étal des marchés depuis mars 2022 et accroissent les difficultés des populations à se nourrir. Au Nigeria notamment, MSF a demandé un renforcement rapide de l’aide humanitaire en été 2022 pour faire face à une crise nutritionnelle d’envergure qui continue de perdurer. Dans ce pays, les équipes de Médecins sans frontières ont d’ores et déjà pris en charge plus de 50.000 enfants souffrant de malnutrition aiguë pour sauver des vies. Mais l’ONG doit elle-même faire face à l’augmentation générale des prix (celui du Plumpy Nut par exemple, une pâte d’arachides hyper calorique et enrichie en nutriments, utilisée dans les programmes de nutrition thérapeutique), ce qui impacte directement le coût de ses opérations.

Le manque de ressources n’est pas la seule conséquence du réchauffement climatique.

… et une planète qui brûle

Malheureusement, les prix ne sont pas les seuls à monter. Le thermomètre voit, lui aussi, la température de notre planète atteindre la zone rouge, avec des conséquences directes pour l’accès aux ressources et, in fine, sur la santé voire la survie de chacun. Dans de nombreuses régions du monde, le réchauffement climatique met à mal les récoltes et favorise des évènements météorologiques extrêmes.

Ainsi, la situation est alarmante dans le sud-est de Madagascar, un des pays les plus exposés aux effets du changement climatique. La malnutrition est en hausse dans les communautés rurales du district d'Ikongo qui sont confrontées à de graves pénuries alimentaires après la destruction des récoltes par les cyclones successifs de l’an passé. Au début du mois de janvier 2023, 2.072 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère avaient été pris en charge dans le district d'Ikongo, dont la moitié ont été admis dans les programmes nutritionnels de MSF. Ce nombre devrait augmenter au cours des prochains mois en raison du manque de nourriture combiné à la haute saison du paludisme.

Car le manque de ressources n’est pas la seule conséquence du réchauffement climatique. Ce dernier s’accompagne aussi d’épidémies avec lesquelles il faudra composer à l’avenir, notamment du fait de conditions de vie détériorées. L’accès à une eau potable de qualité pose déjà question, tandis que MSF a dû affronter des épidémies de choléra, une maladie directement liée à la qualité de l’eau, dans 30 pays différents au cours de 2022.

Un monde instable impose d’être flexible

MSF a toujours su s’adapter aux situations d’urgences, c’est même précisément dans son ADN. Pour répondre aux crises actuelles et rester prête pour celles, imprévisibles, que nous réserve l’avenir, l’association d’aide humanitaire compte sur sa flexibilité et une solide organisation. Les capacités logistiques de MSF sont en effet hors norme et permettent d’intervenir dans n’importe quel contexte de crise en seulement 48 à 72h. De même, face à l’inflation, une task force spécifique (le MSPP, MSF Strategic Procurement Program) est également en place pour contenir au maximum le prix des médicaments et équipements médicaux, tout en réduisant l’impact CO₂ de ses chaînes d’approvisionnement au plus bas possible. MSF met également en place des outils de veille sur les contextes risquant une détérioration (conflit ou évènement climatique) à travers le monde, afin que ses équipes soient prêtes à intervenir en cas de besoin.

Enfin, le Fonds d’urgence MSF permet de disposer des moyens financiers nécessaires pour déployer une réponse rapide et adéquate à toute situation d’urgence.

Les crises humanitaires sont de plus en plus multifactorielles et nécessitent des efforts grandissants de la part des acteurs d’urgence. MSF y répond en comptant sur l’expérience de son passé, son adaptation au présent et sa préparation aux risques futurs.

*L'auteur est Editorial Project Coordinator de MSF Luxembourg.

Pour s’informer sur les actualités de MSF et soutenir ses missions, rendez-vous sur msf.lu

