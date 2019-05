Drei Wochen Aufschub hat Theresa May bekommen, um ihren Brexit-Deal noch durchs Unterhaus zu bringen. Ihre Partei will sie los werden, aber bis Anfang Juni stillhalten.

May wendet Revolte vorerst ab - Boris Johnson will Parteichef werden

Drei Wochen Aufschub hat Theresa May bekommen, um ihren Brexit-Deal noch durchs Unterhaus zu bringen. Ihre Partei will sie los werden, aber bis Anfang Juni stillhalten. Zu denen, die sich für ihre Nachfolge warmlaufen, gesellt sich offiziell eine umstrittene Figur.

(dpa/SC) - Die angedrohte Parteirevolte gegen die britische Premierministerin Theresa May bleibt vorerst aus. Das einflussreiche 1922-Komitee der Konservativen Partei setzt seine Drohung, ein neues Misstrauensvotum gegen May durchzusetzen, zunächst nicht um. Das ging aus einer Einigung mit May nach einem Gespräch am Donnerstag hervor.

Gleichzeitig bekräftigte einer der schärfsten Kritiker Mays, Ex-Außenminister Boris Johnson, dass er sich um ihr Amt bewerben will. Formal geht es immer um den Parteivorsitz, aber die Chefs der Regierungsparteien werden nach den britischen Gepflogenheiten immer auch Regierungschefs.



"Natürlich werde ich mich bewerben", sagte Johnson, der sich wochenlang zurückgehalten hatte, am Donnerstag am Rande einer Rede in Manchester auf die Frage, ob er bei einem Rücktritt Mays für das Amt des Parteichefs kandidiere. "Das dürfte kein Geheimnis sein." Die Regierung sei in den Brexit-Verhandlungen mit Brüssel nicht sehr dynamisch gewesen. Er habe endlosen Appetit, "dem Land auf den richtigen Weg zu helfen."



Neben dem ehemaligen Außenminister und Londoner Bürgermeister haben schon zahlreiche andere Politiker der Konservativen Partei ihr Interesse bekundet. Darunter der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab, Außenminister Jeremy Hunt und Umweltminister Michael Gove. Es wird spekuliert, dass der Abgeordnete und prominente Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg seinen Namen auch bald in den Ring werfen könnte.

5 Boris Johnson, früherer britischer Außenminister, hat nach wochenlangem Schweigen bekräftigt, dass er Premierministerin May als Chefin der Konservativen Partei ablösen will. Foto: Andy Rain/EPA/dpa

um weitere Bilder zu sehen. Boris Johnson, früherer britischer Außenminister, hat nach wochenlangem Schweigen bekräftigt, dass er Premierministerin May als Chefin der Konservativen Partei ablösen will. Foto: Andy Rain/EPA/dpa Der frühere Brexit-Minister Dominic Raab kandidiert auf die Spitzenposition der konservativen Partei. Foto: AFP Auch Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt will in die Nummer 10, Downing Street. Foto: AFP Umweltminister Michael Gove könnte Theresa May demnbächst ersetzen. Foto: AFP Es wird spekuliert, dass auch der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, ein Brexit-Hardliner, bald ins Rennen einsteigen könnte. Foto: AFP

May wird für das Versagen der Regierung verantwortlich gemacht, den Brexit, den Austritt aus der Europäischen Union, wie versprochen bis 29. März 2019 zu vollziehen.

Sie hat im Laufe der letzten Monate sowohl bei konservativen Brexit-Befürwortern als auch bei Brexit-Gegnern Unterstützung verloren und musste sich bereits im Dezember 2018 einem Misstrauensvotum stellen, dass sie nur knapp überstand.



Bei den britischen Kommunalwahlen Anfang Mai war Theresa May und den regierenden Konservativen wegen des Brexit-Streits von ihren Wählern eine klare Absage erteilt worden. Die Tories verloren fast 1.000 Sitze im Vergleich zu den Wahlen 2015.

Auf einem Bildschirm auf dem Anhänger eines LKWs steht "Theresa May needs a holiday. With a people's vote, you get to decide where to send her." (Theresa May braucht Urlaub. Mit einer Volksabstimmung entscheidest du, wohin sie geschickt wird.) vor den Parlamentsgebäuden in Westminster. Foto: Jonathan Hordle/PA Wire/dpa

Sie selbst schiebt dem Parlament die Schuld dafür zu, dass der EU-Austritt Großbritanniens noch nicht vollzogen wurde. Sie hat nur eine hauchdünne Mehrheit und zahlreiche Konservative haben drei Mal mit der Opposition gegen das von ihr mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen gestimmt. Eine Alternative ist nicht auf dem Tisch. May vereinbarte mit der EU eine neue Brexit-Frist bis 31. Oktober. Sie will den EU-Austritt aber vor der Sommerpause vollziehen.



Das 1922-Komitee hatte vor dem Gespräch mit May einen klaren Zeitplan für ihren Rücktritt verlangt. Nun hieß es, man werde sich nach der Anfang Juni geplanten Abstimmung über das Gesetz zur Umsetzung des Brexit-Abkommens erneut treffen, "damit wir uns auf einen Zeitplan zur Wahl eines neuen Chefs der Konservativen Partei einigen", wie der Vorsitzende des Gremiums, Sir Graham Brady, mitteilte.

Auch in einem dritten Votum im britischen Unterhaus wurde Mays Brexit-Deal nicht angenommen. Foto: AFP

Mitglieder des 1922-Gremiums hatten angesichts des schlechten Ansehens Mays in der eigenen Partei und alarmierender Umfragewerte mit einem neuen parteiinternen Misstrauensvotum gedroht. Dafür müssten die Parteiregeln geändert werden, was in der Befugnis des Gremiums liegt.

Sie erlauben bislang pro Jahr nur ein Misstrauensvotum. Da May eine Abstimmung am 12. Dezember 2018 gewonnen hatte, ist sie eigentlich bis Dezember 2019 unantastbar. Das Komitee enstand aus einer Initiative von Abgeordneten aus dem Jahr 1922, die damit die innerparteiliche Zusammenarbeit verbessern wollten.



May hatte aber selbst einen Rücktritt in Aussicht gestellt, sobald das Parlament ihrem Brexitabkommen zustimmt. Mit einem politischen Schachzug will sie es nach den drei Niederlagen in der ersten Juni-Woche erneut versuchen. Dann sollen die Parlamentarier nicht über das Abkommen selbst, sondern über das Gesetz zur Umsetzung des Abkommens abstimmen. May hofft dabei auf Unterstützung der Labour-Opposition, aber die Verhandlungen über gegenseitige Zugeständnisse stocken.