Der DP-Politiker, wiedergewählt in Dippach, übernimmt wenige Monate vor den Nationalwahlen das Ministerium für Familie, Integration und Großregion.

Politik 1

Regierungsumbildung

Max Hahn wird Cahens Nachfolger

Ines KURSCHAT Der DP-Politiker, wiedergewählt in Dippach, übernimmt wenige Monate vor den Chamberwahlen das Ministerium für Familie, Integration und Großregion.

Nach den Abschiedstränen von Corinne Cahen nun also ein glücklicher Max Hahn. Der 42-jährige DP-Abgeordnete und bis vor Kurzem Schöffe in Dippach, der vor drei Tagen bei den Gemeindewahlen an Stimmen zulegen konnte (1.100 in 2017 gegenüber nun 1.174, und plus einen Sitz), wird die letzten Monate bis zu den Wahlen im Oktober den Ministersessel einnehmen. Als Minister für Familie, Integration und Großregion wird Hahn selbst keine Gesetze mehr einbringen können, die Aussicht auf Umsetzung hätten.



Eine der ersten Überlegungen war es, die Ressorts an bereits amtierende Minister zu verteilen, dann machten erste Namen, wie Carole Hartmann, die DP-Gewinnerin in Echternach, die Runde.

Auf der Pressekonferenz der Liberalen am Mittwochabend wurde dann die Nachricht offiziell: Max Hahn macht das Rennen. Als Vorsitzender des Ausschusses für Familie und Integration kennt er Cahens Themen und kann da ansetzen, wo sie aufgehört hat. So würde die DP zudem einen ihrer Politiker aus dem Süden stärken. Mit dem Fortgang Pierre Gramegnas fehlt dort ein Zugpferd.

Der 42-jährige DP-Abgeordnete Max Hahn (r.) war bis vor Kurzem Schöffe in Dippach. Foto: Christophe Olinger

„Bis eine neue Regierung steht, dauert es mindestens noch sechs Monate. Wir können es uns nicht erlauben, diesen wichtigen Ministerposten nicht zu besetzen, denn er gehört zu unseren Prioritäten“, erklärt Premierminister Xavier Bettel auf der Konferenz.

DP erhält Rückenwind für die Chamber-Wahlen Die DP legt landesweit um 26 Mandate zu. Keine andere Partei hat den Wahlkampf in den Regionen so gekonnt mit ihrem nationalen Spitzenkandidaten verbunden.

Mit den Last-Minute-Ministerehren könnte Max Hahn, der bei den Kommunalwahlen am Sonntag das zweitbeste Ergebnis in Dippach erzielt hatte und seit 2011 Schöffe in der Gemeinde war, sein Profil rechtzeitig vor den Chamberwahlen schärfen und sich im Südbezirk besser positionieren. In Dippach wird Hahn nun vom Zweitgewählten der DP, Luc Emering, ersetzt. In die Chamber rückt Barbara Agostino aus Petingen nach, siebter Platz auf der DP-Südliste bei den letzten Chamberwahlen. Sein Mandat innerhalb der Gemeinde aufzugeben, sei ihm schwergefallen, beschreibt Hahn seine Gefühlslage. Vor einer Zusage habe er erst alles mit seiner Partei, in der Gemeinde Dippach und mit seiner Frau klären müssen, so Hahn, der sich nun auf seine neue Herausforderung freut.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.