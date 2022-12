Der Budgetberichterstatter Max Hahn lobt die Finanzpolitik der Regierung. Wohnungsbau, Zugang zu Sozialhilfen und die Unterstützung der Energiewende sind Kernforderungen.

Max Hahn plädiert für ein besseres Zusammenleben

Annette WELSCH Der Budgetberichterstatter Max Hahn lobt die Finanzpolitik der Regierung. Wohnungsbau, Zugang zu Sozialhilfen und die Unterstützung der Energiewende sind Kernforderungen.

Der DP-Südabgeordnete Max Hahn stellt das Thema „Besser zusammenleben“ in das Zentrum seines Budgetberichts, den er am Dienstag im Parlament vortrug. „Die Politik muss sich damit in den nächsten Jahren befassen. Die Leute haben sich isoliert, wir brauchen eine solidarischere, sozial gerechtere Gesellschaft und ein inklusives Zusammenleben“, sagt er im Gespräch mit dem „Wort“ und verweist auf die rund 40 Unterredungen, die er nicht nur mit den Sozialpartnern führte, sondern vor allem mit Vereinigungen aus dem Sozialsektor. „Das hat mir sehr geholfen, mir ein Bild zu machen und meine Empfehlungen zu formulieren.“

Kritische Töne gibt es gegenüber der Regierungspolitik nicht, sondern ganz im Gegenteil sehr viel Lob. „Die Regierung macht mit den Investitionen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro genau das Richtige, sie setzt auf die Zukunft“, betont er. „Ich sehe aber derzeit keinen Spielraum für Steuererleichterungen.“ Frühestens im April könne man einen Kassensturz machen. Der Regierung legt er ans Herz, weiter eine verantwortliche Finanzpolitik zu machen. „Ein Jahresdefizit von 2,8 Milliarden Euro hat Auswirkungen auf künftige Generationen und wir müssen mit einem weiteren harten Winter 2023/24 rechnen.“

Budget der sozialen Kohäsion

Im ersten Teil seiner Budgetrede, in dem er die Haushaltsvorlage und die Aussichten bis 2026 vorstellte, erinnerte Hahn zunächst an die Krisensituationen – die Pandemie und den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Die Regierung und die Chamber hätten den Bürgern und Grenzgängern hier Sicherheit und Perspektive gegeben, was sich auch im Budget widerspiegele, das eines „der sozialen Kohäsion, der Verantwortung und für ein besseres Zusammenleben“ sei.

In Krisenzeiten sind hohe Ausgaben nicht nur akzeptabel, sie sind unumgänglich. Max Hahn

2,5 Milliarden Euro habe die Regierung mobilisiert, um den Leuten und den Betrieben die Mittel zu geben, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Und 3,8 Milliarden würden 2023 in die Zukunft investiert: für mehr bezahlbaren Wohnraum, für den Kampf gegen die Klimakrise und für den Ausbau der Infrastrukturen, wie Schulen, Krankenhäuser, Altersheime und die Mobilität. Das Defizit beim Zentralstaat sei 2023 mit 2,8 Milliarden Euro ganz substanziell, aber: „In Krisenzeiten sind hohe Ausgaben nicht nur akzeptabel, sie sind unumgänglich“, meint Max Hahn.

Er verwies darauf, dass laut Statec die Tripartite-Maßnahmen die Inflation um ganze 3,8 Prozent bremsen würden. Relativ gesehen würde die Kaufkraft der niedrigen Einkommen dank der Maßnahmen stärker steigen, als wenn die Indextranche erfallen wäre und keine Maßnahmen getroffen worden wären. „Die Energiemaßnahmen sind in diesem Sinn sozial gezielt“, lobte Hahn.

Er stellte zwar fest, dass Luxemburg weiter ganz stark abhängig vom Finanzplatz bleibt, das Gros der Waren importiert und keinen richtigen Binnenmarkt hat, der das Land schützen könnte. „Als kleines Land sind wir besonders vulnerabel und müssen umso vorsichtiger sein.“ Er sagt auch, dass im letzten Jahr 118 Millionen Euro Schuldzinsen anfielen und es 2026 440 Millionen sein werden. Dennoch sei ein deutliches Defizit in Krisenzeiten berechtigt.

Schließlich machten auf der Ausgabenseite die Sozialleistungen, die Subsidien, Subventionen und Transferleistungen 47 Prozent aus. An zweiter Stelle kämen die Gehälter des öffentlichen Dienstes mit 23 Prozent, gefolgt von den Investitionen in Höhe von 14 Prozent des BIP.



Sorgen über Fachkräftemangel

Auch im zweiten Teil seiner Rede, der sich mit einem besseren Zusammenleben befasste, brach Hahn eine Lanze für die Regierung - sie habe mutig und schnell gehandelt. Das Armutsrisiko lag 2021 zwar bei 18,1 Prozent, ist laut Hahn aber nicht allein ausschlaggebend. Denn betrachte man sich das vom Statec ausgerechnete Referenzbudget, das gebraucht wird, um ein angemessenes Leben führen zu können, werde es mit all den verschiedenen Leistungen, Hilfen und Sozialtransfers, auf die die Haushalte ein Anrecht haben, in den allermeisten Fällen erreicht - der Bedarf teils mehr als gedeckt. Die Hilfen müssten bei den Leuten nur ankommen.

„Es muss noch mehr darüber kommuniziert und informiert werden“, ist denn auch eine der Empfehlungen von Hahn, der ein digitales Sozialamt vorschlägt. Schwer sei es auch, in der Berechnung des Armutsrisikos die vielen Sachleistungen zu berücksichtigen, wie gratis öffentlicher Transport, Schulbücher, Kinderbetreuung, Mittagessen in den Schulkantinen.

Zentraler Faktor für die substanzielle Verschärfung des Armutsrisikos ist für Hahn aber das Wohnen: Die Preise werden durch die Inflation angetrieben und immer weniger Leute bekommen einen Kredit durch die steigenden Zinsen, die Nachfrage bricht ein und dadurch wird weniger gebaut. Auch hier lobt Hahn die Regierung für Maßnahmen wie den Pacte Logement und die Grundsteuerreform, regt aber auch an, die sogenannte Gestion locative sociale mehr zu fördern, bekannter zu machen und zu analysieren, wie man sie noch attraktiver gestalten könnte.

Finanzministerin Yuriko Backes (DP) dürfte sich über das Lob des Parteikollegen gefreut haben. Foto: Marc Wilwert

Ein weiterer Vorschlag ist die Förderung der Vermietung von Privatgrundstücken, um dort modulare Wohnungen zu errichten. Dafür müsste die gesetzlich vorgesehene Mindestdauer eines Bail emphytéotique von 50 auf zehn oder 15 Jahre gesenkt werden. Hahn plädiert auch dafür, dass Privatbetriebe Subventionen bekommen können, um bezahlbare Wohnungen für ihre Mitarbeiter zu bauen. „Das Wohnungsproblem bekommen wir nur in den Griff, wenn wir mehr, schneller und dichter bauen und jeder sich beteiligt.“

Das Wohnungsproblem bekommen wir nur in den Griff, wenn wir mehr, schneller und dichter bauen. Max Hahn

Besser zusammenleben heißt für Hahn auch inklusiver zusammenzuleben, unabhängig von einer Behinderung, vom Alter oder der Herkunft. So könnte pensioniertes Fachpersonal die Möglichkeit bekommen, sich ehrenamtlich stundenweise in den Maison relais zu engagieren oder durch Betreuungsstrukturen in Altersheimen der Kontakt von Senioren mit Kindern gefördert werden.

Luxemburg rechnet mit 1,7 Prozent Wachstum in diesem Jahr und 1,5 im nächsten Jahr und die Arbeitslosigkeit ist mit knapp fünf Prozent niedrig. Sorgen bereitet Hahn allerdings der anhaltende Mangel an qualifizierten Arbeitskräften: „Es gibt 13.000 offene Stellen und zwei Drittel der Baubetriebe haben Rekrutierungsprobleme - wir brauchen eine langfristige Strategie für qualifiziertes Fachpersonal, weil die Energiewende ohne gut ausgebildete Leute nicht zu meistern ist.“ Um den Ausbau der erneuerbaren Energien und die energetische Sanierung zu beschleunigen, bräuchte es zudem soziale Begleitmaßnahmen, innovative Finanzierungsmodelle und eine Vereinfachung der Prozeduren.

