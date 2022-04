Eine Lösung für die Geburtsstation im Norden des Landes konnte gefunden werden. Das genaue Datum steht noch nicht fest.

Abkommen getroffen

Maternité in Ettelbruck kann wieder öffnen

(TJ) - Die Nachricht hatte am vergangenen Sonntag für Aufregung gesorgt: Die Maternité des CHdN in Ettelbruck musste wegen Ärztemangels geschlossen werden, da man sich nicht in der Lage sah, für mögliche Notfälle einen Kinderarzt auf Abruf zu haben, so wie das Gesetz dies vorsieht. Die genauen Ursachen, die zur Schließung geführt hatten, können Sie hier nachlesen.

Damit hätten alle Geburten - immerhin 800 im Jahr - nach Luxemburg verlagert werden müssen. Für werdende Eltern aus dem Norden eine unhaltbare Situation. Gesundheitsministerin Paulette Lenert hatte eine „schnelle und pragmatische“ Lösung in Aussicht gestellt. Diese scheint nun gefunden zu sein.

Zusammenarbeit mit dem CHL

In einem am Donnerstag verschickten Schreiben wird die baldige Wiedereröffnung der Maternité in Ettelbruck in Aussicht gestellt. In Zusammenarbeit mit dem Centre Hospitalier Luxembourg (CHL) werde man die ärztliche Betreuung - auch im Fall von Problemgeburten - sicherstellen und somit in Einklang mit dem entsprechenden Gesetz arbeiten können.

Das Abkommen wurde von Gesundheitsministerin Paulette Lenert, dem Sozialminister Claude Haagen und von Santé-Direktor Jean-Claude Schmit gutgeheißen. Auch die beiden Generaldirektoren des CHdN und des CHL, Paul Wirtgen und Romain Nati zeigten sich von geplanten Vereinbarung mit dem Ministerium und der Ärzteschaft angetan.



Das genaue Datum, wann in Ettelbruck wieder Geburten vorgenommen werden, steht allerdings noch nicht fest, zuerst müssen organisatorische und technische Details geklärt werden.

Zwischenzeitlich können werdende Mütter beim Einsetzen der Geburt einen Tranport per Krankenwagen in die Hauptstadt beantragen. Der CHdN verpflichtet sich, diesen von einer Hebamme begleiten zu lassen. Das Datum der Wiederinbetriebnahme wird schnellsmöglich publik gemacht.

