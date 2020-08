Marque nationale hat ausgedient

Das Label Marque nationale bescheinigt einer Reihe von Lebensmitteln ihre luxemburgische Herkunft und eine hohe Qualität. Doch weil das Gütesiegel nicht länger den EU-Standards entspricht, muss Ersatz her.

Am 2. Juli 1932 wurde das Label „Marque nationale“ per Gesetz in Luxemburg eingeführt. Es sollte zur Standardisierung von Produkten aus der Landwirtschaft und dem Gartenbau beitragen. Satte 88 Jahre später steht das Gütesiegel made in Luxembourg nun vor dem Aus.

Grund ist eine EU-Direktive, die besagt, dass „von regionalen oder nationalen Behörden unterstützte Zertifizierungssysteme ( ...