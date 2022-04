Obschon Le Pen in der Region Grand Est führt, konnte Macron in den Gemeinden nahe Luxemburg die meisten Stimmen erlangen.

Wahl in Frankreich

So hat Luxemburgs Nachbarregion bei der Wahl abgestimmt

Mélodie MOUZON Obschon Le Pen in der Region Grand Est führt, konnte Macron in den Gemeinden nahe Luxemburg die meisten Stimmen erlangen.

Am Sonntag fand die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl statt. Bei den in Luxemburg lebenden französischen Wählern lagen Emmanuel Macron und Jean-Luc Mélenchon deutlich vorne. Der amtierende Präsident gewann 49 Prozent der Stimmen und lag damit eindeutig vor dem Kandidaten von La France Insoumise. Letzterer erhielt 12,72 Prozent der Stimmen. Damit scheint sich die im Großherzogtum ansässige Wählerschaft diesmal mehr nach links zu orientieren. 2017 wählte diese noch François Fillon gleich nach Emmanuel Macron. Valérie Pécresse ihrerseits scheint auch auf luxemburgischem Boden nicht überzeugt zu haben.

Auf der anderen Seite der Grenze, in Lothringen, wurde Marine Le Pens Verankerung im Grand Est deutlich. In acht der zehn Departements der Region gewann sie die erste Wahlrunde. Im Elsass konnte sich Präsident Macron durchsetzen.

Die rechtsextreme Kandidatin hatte bereits vor fünf Jahren in den vier lothringischen Departements die Nase vorn und baut somit ihr Standing weiter aus. Im Departement Moselle lag sie mit 30,37 Prozent der Stimmen weit vorne. In Meurthe-et-Moselle holte sie 27,49 Prozent der Stimmen, im Departement Meuse 35,11 Prozent und in den Vogesen 32,22 Prozent.

Macron ist Favorit in Großstädten

Wie die Ergebnisse weiter zeigen, überzeugt Marine Le Pen eher in den kleineren Gemeinden, während Emmanuel Macron in den Großstädten die Nase vorn hat. Eine weitere Erkenntnis, die aus dem ersten Wahlgang hervorgeht, ist, dass die Stimmen für traditionelle Parteien wie die Républicains und die Parti socialiste völlig einbrechen.

Der Präsident der Region Grand Est, Jean Rottner (LR) kündigte indes auf Twitter an: „Keine Zweideutigkeit, eine einzige Wahl, ich werde im zweiten Wahlgang für Emmanuel Macron stimmen“.

Die Ergebnisse in mehreren Gemeinden

Sieht man sich die Ergebnisse etwas genauer an, zeigt sich, dass die westlichen Grenzgemeinden (Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt), die traditionell kommunistisch geprägt sind, Jean-Luc Mélenchon bevorzugen. Marine Le Pen bleibt jedoch immer ganz dicht dahinter.

Mont-Saint-Martin: Mélenchon 40,75 Prozent, Le Pen 21,79 Prozent und Macron 20,62 Prozent.

Mélenchon 40,75 Prozent, Le Pen 21,79 Prozent und Macron 20,62 Prozent. Longlaville: Mélenchon 33,17 Prozent, Le Pen 22,17 Prozent und Macron 22,64 Prozent.

Mélenchon 33,17 Prozent, Le Pen 22,17 Prozent und Macron 22,64 Prozent. Longwy: Mélenchon 29,04 Prozent, Macron 26,57 Prozent und Le Pen 22,33 Prozent.

Mélenchon 29,04 Prozent, Macron 26,57 Prozent und Le Pen 22,33 Prozent. Saulnes: Mélenchon 32,89 Prozent, Le Pen 26,77 Prozent und Macron 19,89 Prozent.

Mélenchon 32,89 Prozent, Le Pen 26,77 Prozent und Macron 19,89 Prozent. Villerupt: Mélenchon 28,84 Prozent, Le Pen 24,8 Prozent und Macron 23,93 Prozent.

28,84 Prozent, Le Pen 24,8 Prozent und Macron 23,93 Prozent. Audun-le-Tiche: Mélenchon 27,73 Prozent, Macron 25,32 Prozent und Le Pen 22,99 Prozent.

Etwas weiter östlich, im Norden der Moselle, bleibt Emmanuel Macron wie schon 2017 der große Gewinner des ersten Wahlgangs. Le Pen positionierte sich mit etwas Abstand hinter ihm.

Volmerange-les-Mines: Macron 36,14 Prozent, Le Pen 22 Prozent und Mélenchon 17,32 Prozent.

Macron 36,14 Prozent, Le Pen 22 Prozent und Mélenchon 17,32 Prozent. Kanfen: Macron 42,78 Prozent, Le Pen 19,07 Prozent und Mélenchon 10,38 Prozent.

Macron 42,78 Prozent, Le Pen 19,07 Prozent und Mélenchon 10,38 Prozent. Zoufftgen: Macron 43,98 Prozent, Le Pen 21,03 Prozent und Mélenchon 11,09 Prozent.

Macron 43,98 Prozent, Le Pen 21,03 Prozent und Mélenchon 11,09 Prozent. Roussy-le-Village: Macron 39,56 Prozent, Le Pen 21,01 Prozent und Mélenchon 11,87 Prozent.

In Mondorff wurde das Spitzentrio etwas durcheinander gewirbelt. Emmanuel Macron sicherte sich einen komfortablen ersten Platz, während Mélenchon die zweite Stufe des Podiums einnimmt. Auf dem dritten Platzt stößt Zemmour mit 13,7 Prozent vor, demnach mit fast doppelt so viel als im nationalen Ergebnis.

Weiter südlich, entlang der A31, machte Emmanuel Macron ebenfalls das Rennen. Insbesondere in größeren Städten wie Metz - hier bekam er die meisten Stimmen.

Thionville: Macron 33,17 Prozent, Mélenchon 20,63 Prozent und Le Pen 20,46 Prozent.

Macron 33,17 Prozent, Mélenchon 20,63 Prozent und Le Pen 20,46 Prozent. Bertrange: Macron 30,59 Prozent, Le Pen 26,62 Prozent und Mélenchon 17,34 Prozent.

Macron 30,59 Prozent, Le Pen 26,62 Prozent und Mélenchon 17,34 Prozent. Metz: Macron 30,40 Prozent, Mélenchon 27,19 Prozent und Le Pen 17,48 Prozent.

Macron 30,40 Prozent, Mélenchon 27,19 Prozent und Le Pen 17,48 Prozent. Montigny-lès-Metz: Macron 29,9 Prozent, Le Pen 22,62 Prozent und Mélenchon 20,15 Prozent.

Etwas östlicher im Departement Moselle setzte Macron sich ebenfalls gegen Marine Le Pen durch.

Steigende Wahlenthaltungsrate im Departement Moselle Auch wenn die Wahlenthaltung letztlich geringer ausfiel als befürchtet, stieg sie im Departement Moselle auf 28,19 Prozent. In Meurthe-en-Moselle lag sie bei 26,58 Prozent, in Meuse bei 25,29 Prozent und in den Vogesen bei 24,8 Prozent.

