Maria Teresa en campagne contre le viol de guerre

La Grand-Duchesse Maria Teresa s'apprête à se rendre au Liban, dans le cadre d'une campagne de lutte contre le viol de guerre.

Un vaste mouvement est à l'oeuvre contre le viol de guerre. Il a connu un premier temps fort avec la prise de conscience provoquée par l'attribution du prix Nobel de la Paix 2018 à Nadia Murad et Denis Mukwege. Il culminera à Luxembourg à la fin du mois de mars prochain, quand la Grande-Duchesse conviera au forum «Stand Speak Rise Up - Pour en finir avec les violences sexuelles dans les zones sensibles » au cours duquel on retrouvera notamment la jeune Yazidie et le gynécologue congolais.



Etape intermédiaire de ce processus, la Grande-Duchesse va effectuer un voyage au Liban les jours prochains ...