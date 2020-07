Der Nord-Deputierte will im Oktober sein Mandat auf nationalpolitischer Ebene an den Nagel hängen.

Marco Schank tritt als Abgeordneter ab

Der CSV-Nord-Abgeordnete Marco Schank will - wie auch der ADR-Politiker Gast Gibéryen - zum 13. Oktober als Abgeordneter zurücktreten. Ein entsprechendes Schreiben werde er am Donnerstag Chamberpräsident Fernand Etgen zukommen lassen, meldet RTL.

Damit könnte als nächst gewählter der CSV-Politiker und Bürgermeister von Ettelbrück, Jean-Paul Schaaf, ins Parlament nachrücken.

Schank will sich künftig verstärkt seiner Arbeit als Bürgermeister der Gemeinde Esch/Sauer widmen. Schank war von 2009 bis 2013 delegierter Minister für Umwelt und Wohnungsbau, seither vertritt er den Bezirk Norden als Abgeordneter auf dem Krautmarkt. Mit 65 Jahren sei es an der Zeit, jüngeren Leuten im Parlament Platz zu machen, so Schank.

Schank war während seiner Tätigkeit als Parlamentarier stets um Umweltschutzthemen bemüht. Nebenberuflich hat er sich als Autor mehrerer Kriminalromane einen Namen gemacht.

