Marco Schank: Kommunalpolitik statt Krautmarkt

Marco Schank (CSV) verabschiedet sich aus der Chamber, um sich ganz auf seine Fusionsgemeinde zu konzentrieren.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, sang einst Udo Jürgens. Für Marco Schank derweil, der am 10. Oktober 66 Jahre alt wurde, hört am 13. Oktober 2020 das parlamentarische Leben auf. Der CSV-Politiker will sich voll und ganz seinem Bürgermeisteramt in der Fusionsgemeinde Esch/Sauer widmen.

Das ist, neben der Verjüngung der Fraktion der Christlich-Sozialen, auch der Beweggrund, der ihn zum frühzeitigen Abschied aus der Abgeordnetenkammer bewogen hat ...