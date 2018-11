Der langjährige Vorsitzende der Landwirtschaftskammer ist verstorben.

Marco Gaasch ist verstorben

Der langjährige Vorsitzende der Landwirtschaftskammer ist verstorben.

(mth) - Der langjährige Vorsitzende der Landwirtschaftkammer Marco Gaasch ist im Alter von 60 Jahren gestorben, wie am Freitag bekannt wurde.

Gaasch stammte aus Nothum, wo er den Getreidebaubetrieb bewirtschaftete, den er von seinen Eltern übernommen hatte. Nach der Sekundarschule absolvierte er ein Studium an der landwirtschaftlichen Hochschule in Huy (B). Seit Ende der 70er Jahre setzt Marco Gaasch sich unentwegt für die Belange der Landwirtschaft ein, dies sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Nachdem er in den Jahren 1983-84 Präsident des Service Jeunesse war, bekleidete er während vier Jahren, von 1987 bis 1991, das Amt des Präsidenten des Rats der Europäischen Junglandwirte (CEJA). Er gehört nicht nur dem Plenum der Landwirtschaftskammer seit deren Gründung im Jahr 1988 an – ihm wurde auch seit 1988 wiederholt das Amt des Präsidenten der Landwirtschaftskammer übertragen. Neben seinem Engagement in der Berufskammer ist Marco Gaasch Vize-Präsident der Bauernzentrale, deren Vorstand er seit 1989 angehört, und vertritt die landwirtschaftlichen Interessen in einer Reihe von Organisationen und Gremien, u.a. im Comité Directeur du Centre Commun de la Sécurité Sociale und im Leader-Programm. Im Rahmen seines gesamtpolitischen Engagements gilt sein besonderes Interesse der Verteidigung der Stellung der Landwirtschaft in der Gesellschaft.