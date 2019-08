Marathon mit Hindernissen

Seit mehr als zehn Jahren wird an der neuen Verfassung geschrieben. Auf den letzten Metern könnte die "Jahrhundertreform" nun ausgebremst werden.

Gut Ding will Weile haben. Das gilt auch für die neue luxemburgische Verfassung. Die ersten Überlegungen, das aktuelle Grundgesetz zu überarbeiten, reichen bis in Jahr 1999 zurück. 2005 geht es dann richtig los. Eine völlige Neufassung des Textes aus dem Jahr 1868 steht zu dem Zeitpunkt noch nicht zur Diskussion. Die Verfassung soll lediglich modernisiert und an die Realität des 21. Jahrhunderts angepasst werden.



Die Kehrtwende erfolgt Ende 2008, als Großherzog Henri sich aus Gewissensgründen weigert, das Euthanasie-Gesetz zu unterschreiben ...