Justizministerin Sam Tanson legt eine Regelung der Vorsorgevollmacht vor: ein Mandat für Dritte, sich im Fall einer eingeschränkten Autonomie um die Besitztümer zu kümmern.

Politik 3 Min.

Schutz im Alter

Mandat erteilen, bevor im Alter die Autonomie schwindet

Annette WELSCH Justizministerin Sam Tanson legt eine Regelung der Vorsorgevollmacht vor: ein Mandat für Dritte, sich im Fall einer eingeschränkten Autonomie um die Besitztümer zu kümmern.

„Die Gesellschaft wird immer älter, wir sind gefordert, den Personen, die ihre Entscheidungen nicht mehr selber treffen können, Hilfe anzubieten und ihre Autonomie weitgehend zu garantieren. Das gebieten die Freiheits- und Grundrechte sowie der Schutz der Menschenwürde.“ Damit führte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am Mittwoch in das Thema Vorsorgevollmacht ein, für die sie eine gesetzliche Regelung auf den Instanzenweg geschickt hat.

Schutz vor sich selbst Die Justiz und ihre Maßnahmen zum Schutz unmündiger Personen stehen derzeit in der Kritik. Die Diskussion ist nicht neu, aber ein sachliche Auseinandersetzung damit ist oft schwierig.

Inspiriert hat man sich an Belgien und Frankreich, wo solche Mandate schon existieren: Personen können, solange sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, eine oder mehrere andere Personen dazu bestimmen, Entscheidungen zu treffen, wenn späterhin die eigene Autonomie und freie Willensäußerung eingeschränkt sind. Das kann die Versorgung von Tieren oder die Verwaltung von Teilen oder der gesamten Besitztümer sein.

Wir sind gefordert, den Personen, die ihre Entscheidungen nicht mehr selber treffen können, Hilfe anzubieten.

Über den Vertragsinhalt, das Ziel und die Aufgaben kann man frei entscheiden - es können spezifische Direktiven erteilt werden oder es kann zu Berichten und regelmäßigen Gesprächen verpflichtet werden. A priori wird das Mandat ohne Vergütung durchgeführt, diese kann aber auch vorgesehen werden.

Ergänzend zur gerichtlichen Vormundschaft

Die Vollmacht hat nichts mit einer Vormundschaft zu tun, der Tutelle, die über ein Gericht laufen muss. An der Gesetzesreform davon wird derzeit noch gearbeitet, sie soll bestenfalls noch vor den Wahlen vorgelegt werden. „Die Vorsorgevollmacht ist eine Ergänzung dazu und ein außergerichtliches Verfahren. Es ist ein Vertrag zwischen Personen, mit dem in aller Freiheit der Rahmen bestimmt werden kann, wie Güter verwaltet werden sollen. Wir werden noch einen Mustervertrag ausarbeiten, an dem man sich orientieren kann“, stellte Tanson in Aussicht.

Vorgesehen ist die Vorsorgevollmacht im Regierungsprogramm und im Aktionsplan zu den Rechten von Menschen mit Behinderung. Denn sie kann auch von Eltern von behinderten Kindern erteilt werden, um deren Versorgung zu gewährleisten.

Ehe, Scheidung, Wahlrecht sind ausgeschlossen

Das sogenannte Mandat de protection future wird im Zivilregister der Staatsanwaltschaft eingetragen. Voraussetzung ist, dass die Person volljährig ist, nicht unter juristischem Schutz steht, also voll mündig ist sowie eine Verbindung zu Luxemburg besteht durch die Staatsangehörigkeit, den Wohnsitz oder Güter, die dort gelegen sind. Es muss beim Depot der Vorsorgevollmacht ein ärztliches Zertifikat über die volle geistige Kapazität vorgelegt werden.

Warum es so schwer ist, Richter zu finden Jean-Claude Wiwinius stellt mit Justizministerin Sam Tanson seinen Bericht zu den Bedürfnissen der Magistratur vor.

Das Mandat kann von jeder physischen Person übernommen werden, es muss keine Familienbande bestehen. Fakultativ kann auch ein Kontrolleur bestimmt werden. Der Mandatsvertrag kann privat geschlossen werden, wenn es um die pure Vermögensverwaltung geht, er muss allerdings über einen Notar laufen, wenn er sehr weit reicht und auch den Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren einschließt. Ausgeschlossen von der Vollmacht sind eine Reihe strikt persönlicher Akte, wie die Eheschließung, das Wahlrecht oder ein Scheidungsantrag.

Wir werden noch einen Mustervertrag ausarbeiten, an dem man sich orientieren kann.

Der Fall der Vorsorgevollmacht tritt ein, wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, selber Entscheidungen zu treffen. Das muss mit einem ausführlichen Arztbericht belegt und im Register eingetragen werden. Dann bekommt der Mandatsträger ein entsprechendes Attest und alle anderen Vollmachten, wie Bankvollmachten an andere Personen werden ungültig. Kommen die geistigen Fähigkeiten zurück, ist die Vorsorgevollmacht wieder hinfällig.

Zu jedem Moment kann ein Vormundschaftrichter zur Überprüfung der Mandatsausführung eingeschaltet werden. Hält er es für notwendig, weil der Wille nicht respektiert und das Vermögen nicht geschützt wird, wird eine andere Maßnahme zum juristischen Schutz der Person eingesetzt. Generell sollen mit dem Mandat de protection future aber die Gerichte entlastet werden. „Es trägt dazu bei, dass verschiedene Affären gar nicht erst vor Gericht kommen müssen“, erklärte Tanson.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.