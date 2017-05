(mig) - Am Donnerstag erhielt die "Maison de l'orientation", die 2012 ihre Türen geöffnet hat, eine gesetzliche Basis. In der Chamber wurde der Gesetzentwurf 6787 mit 57 Ja-Stimmen verabschiedet. Die "Maison de l'orientation" funktioniert künftig als "guichet unique" und vereint alle Dienststellen, die in der schulischen und beruflichen Orientierung tätig sind.



Ziel ist es, für eine bessere Koordinierung und Zusammenarbeit der Beratungsstellen und dank einer Strategie für mehr Kohärenz bei der Orientierung zu sorgen. Dadurch verspricht man sich weniger Schulabbrecher und weniger fehlgeleitete Berufskarrieren. Die Dienststellen, u.a. ADEM, SNJ, ALJ, CPOS, CASNA (Cellule d’Accueil Scolaire pour élèves Nouveaux Arrivants) beraten Schüler, Berufstätige, die umsatteln wollen und solche, die gezwungen sind, sich auf dem Arbeitsmarkt nach einer neuen Beschäftigung umzusehen.

Wichtiger Schulpartner



Die "Maison de l'orientation" ist also ein wichtiger Partner für die Schulen, die bei der schulischen und beruflichen Orientierung eine tragende Rolle spielen. Das neue Gesetz verpflichtet die Sekundarschulen dazu, ein Orientierungskonzept für ihrer Schülerschaft auszuarbeiten, damit die Orientierung ein Erfolg wird.



Für Arbeitsminister Nicolas Schmit ist wichtig, dass das "Haus der Orientierung" im ständigen Dialog mit der Wirtschaft steht und die Entwicklungen in den einzelnen Sektoren, z.B. im Handwerk oder in der Industrie aus nächster Nähe verfolgt, "weil es dort bereits viele Initiativen gibt", so Schmit.

Nähe zur Berufswelt



Der Arbeitsminister unterstrich des Weiteren die Rolle der "Maison de l'orientation" bei den betrieblichen Ausbildungen, wo eine bessere Beratung und Orientierung dringend notwendig sind und von den Betrieben seit langem gefordert werden. Auch müsse die "Maison de l'orientation" mit Blick auf die "neuen" Berufe "ganz nah an der Berufswelt dran bleiben" und so viele Informationen wie nur möglich sammeln und zur Verfügung stellen.

Bekanntheitsgrad erweitern



Um die Beratung in Anspruch nehmen zu können, muss man aber erst einmal wissen, dass es diese Anlaufstelle gibt. Das gilt im besonderen auch für Zuwanderer, wie die DP-Abgeordnete Tess Burton meinte. Sie fand, dass es der Maison de l'orientation an Visibilität fehle. Sie fordert größere Anstrengungen, um den Bekanntheitsgrad der Plattform zu erweitern, u.a. durch den Ausbau der Internetseite.



Bildungsminister Claude Meisch zufolge "ist das nur der Anfang". Das "Forum orientation", das für die Ausarbeitung der Strategie eingesetzt worden war, soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls eine gesetzliche Basis erhalten, um sich auch weiterhin in die Weiterentwicklung einbringen zu können.



Das "Centre de psychologie et d’orientation scolaires" (CPOS) heißt fortan "Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires" (CPSS).