Mai 68 reste en chantier: aux jeunes d'en inventer l'usage, de bâtir du neuf, du bien, sur les scories qui jadis furent déblayées.

Editorial Politik 3 Min.

Mai 68, un mythe?

Mai 68 reste en chantier: aux jeunes d'en inventer l'usage, de bâtir du neuf, du bien, sur les scories qui jadis furent déblayées.

Mai 68 a cinquante ans. En France, son «théâtre» le plus emblématique, Emmanuel Macron voulut célébrer cet anniversaire, puis il hésita, se ravisa et renonça. Parce qu'il ne savait pas trop, au fond, ce qu'il convenait de célébrer.



Ici, au Luxembourg, nous avons eu grand peine, pour l'évocation des événements, à trouver des témoins pour le raconter, ce théâtre: la plupart des personnes sollicitées ne sont pas d'âge assez mûr pour y avoir assisté, et celles qui y étaient n'ont rien vu, en 1968 du moins, car 68 au Luxembourg c'était plus tard, en 70.



Si Macron a renoncé à célébrer cet événement que lui non plus n'a pas vécu, c'est, sans doute, pour des raisons similaires: faute de combattants pour le raconter ou découragé par l'ambiguïté des vétérans. Car on ne sait pas bien ce qu'ils ont vécu, les soixante-huitards, on ne sait ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont obtenu et en quoi ils ont échoué. Voyez ceux qui veulent bien en parler, de mai 68: ils ont la larme à l'oeil, confits dans la nostalgie douloureuse d'une sorte d'âge d'or, tout en s'exprimant avec l'autodérision des grands repentis, embarrassés par leur pathos et leur emphase, gênés comme s'ils évoquaient une maladie infantile – les soixante-huitards parlent de leur printemps comme les anciens fumeurs de leur première cigarette.



La France a fumé pourtant, en ce temps-là. Il y avait le feu, à Paris et ailleurs en ce printemps. On dit que De Gaulle même faillit appeler l'armée, et l'on n'appelle pas l'armée pour éteindre un feu de cheminée. Aux plus sceptiques, qui voudraient nous faire croire que mai 68 est un mythe, il faut rappeler que ce mythe fut fructueux. La France, ainsi, ne sera plus en 69 ce qu'elle fut en 67: le travail a changé, fut mieux payé surtout, par des patrons qui ont perdu de leur superbe, on inventa les congés payés, l'écologie, la paix et mainte autre utopie, on inventa la pilule, la Femme par la même occasion et une forme de liberté en sus.



C'est dire que le mythe a produit des avancées réelles, mais qu'il a engendré, surtout, des mutations en profondeur, cet ensemble d'impondérables qui firent que la France et le monde soudain avaient changé, dans ses modes de vie, d'action, de perception, son éros et son logos, son idéologie au sens le plus ample de ce terme.



Mai 68, une «révolution» donc? Disons alors que ce fut une irruption, une inflammation, une expulsion, douloureuse comme tout enfantement: on voit mai 68 comme un printemps fleuri, peace and love, mais il faut rappeler que ce mai-là fut violent. On est surpris, à voir les archives, face à la virulence des mots d'ordre et imprécations que les Dutschke et Cohn-Bendit proférèrent. Mai 68 dans sa dimension fantasmatique nous apparaît comme un printemps exubérant, où mêmes les insultes aux «flics» étaient bon-enfant. Or les flics cognaient dur, les étudiants jetaient des pavés lourds.



Violent, ce temps finira mal: les hippies deviendront satanistes, les orgies s'achèveront dans le sang, après Woodstock le massacre de Sharon Tate, prélude à d'autres folies, à d'autres effondrements. Les jeunes cependant, les jeunes d'aujourd'hui, dont les parents en 68 ne voulaient ni dieu ni maître, ne savent plus à quels saints se vouer.

Ceux-là, nos enfants, vont nous renvoyer nos pavés à la figure. Et ce sont eux en définitive qui nous diront ce que fut mai 68: une «chienlit», comme a dit De Gaulle. Dans la mesure où nous avons ouvert des portes sur des libertés immenses, sans songer que nos enfants ne sauraient qu'en faire.



Mai 68 en ce sens reste en chantier: aux jeunes d'en inventer l'usage, de bâtir du neuf, du bien, sur les scories qui jadis furent déblayées.