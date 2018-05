Mai 1968: Paris et la France sont en ébullition, et plus rien ne sera pareil, ni en France ni ailleurs, quand aura explosé le chaudron de ce printemps d'insurrection.

Mai 68: le Printemps a cinquante ans

Gaston CARRE

Mai 1968: Paris et la France sont en ébullition, et plus rien ne sera pareil, ni en France ni ailleurs, quand aura explosé le chaudron de ce printemps d'insurrection.

Exaspérés par une société «autoritaire», des institutions sclérosées et des usages sociétaux périmés, les jeunes soudain sont dans la rue, en ce mois de mai qui voit l'expression d'aspirations mûries en sous-sol depuis un temps déjà, et qui là en quelques jours se donnent libre cours. C'est la première marque de mai-68: son caractère éruptif.

Autre caractéristique: l'amplitude des exécrations et des revendications: les jeunes dénoncent pêle-mêle le capitalisme, l’austérité morale et le gaullisme, veulent une «libération sexuelle», plus de droits pour la femme. D’abord désemparés, voire irrités par ces «gauchistes» qui couvrent les murs de slogans libertaires, ouvriers et syndicats se joignent progressivement au mouvement. Grèves, barricades, violences: la France est paralysée et le régime menacé, on murmure même que l'armée est prête à intervenir.

Les «jeunes» et les «vieux»

La France dans les années 1960 se porte bien en termes de croissance économique. Cependant, la structure des rapports sociaux est figée: c'est cette époque désormais lointaine où la société est faite de «jeunes» et de «vieux», de privilégiés et de démunis, et d'un pouvoir qui s'exerce sans partage. Or voilà que le pouvoir est vécu comme un facteur d'oppression: le printemps 68 naît avec la contestation du capitalisme, de la «société de consommation» et, plus fondamentalement, des «valeurs bourgeoises» et de son «ordre moral».

2 juin 1968 : Daniel Cohn-Bendit au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris AFP

Le mouvement débute dans le milieu étudiant à la fin de l'année 1967 à l'université de Nanterre: les étudiants réclament de meilleures conditions de vie. C'est en mars 1968 qu'il s'intensifie avec l'arrestation d'étudiants manifestant contre la guerre au Vietnam. En soutien, un groupe d'étudiants se mobilise et forme le Mouvement du 22 mars. Des débats politiques sont organisés et ont pour conséquence un affrontement avec les dirigeants de l'université, la fermeture des locaux de Nanterre et le déplacement du conflit au centre de la capitale. S'ensuivent de violents affrontements avec la police à Paris.

Un détonateur

L'agitation étudiante agit comme détonateur d'une crise sociale. Les étudiants sont rejoints par les travailleurs. Une grève générale débute et paralyse le pays. Les accords passés entre le gouvernement, les syndicats et le patronat sont repoussés par les ouvriers qui continuent la grève. Cependant l'opinion publique s'inquiète d'une crise qui n'en finit pas. De Gaulle dissout l'assemblée; les élections législatives qui s'ensuivent sont un triomphe pour les gaullistes.

Premier mai 1968 : les ouvriers en grève se rassemblent dans l'usine Renault de Boulogne-Billancourt Photo: AFP

Dans les grandes démocraties occidentales, mais aussi de certains pays de l’Est, l’année 1968 coïncide avec une effervescence de la jeunesse et des mouvements de contestation. Aux Etats-Unis les étudiants manifestent contre le Vietnam tandis que la lutte pour les droits civiques des noirs connaît des épisodes tragiques, notamment avec l'assassinat de Martin Luther King en avril 1968. L’Italie, l’Allemagne et dans une moindre mesure l’Angleterre connaissent des troubles étudiants parfois violents. La Tchécoslovaquie connaît le Printemps de Prague, qui s'achèvera dans la répression.

Révolution ou éruption?

L'évocation de cette «révolution» tient toutefois de la gageure, tant sont protéiformes les phénomènes qui auront convergé en cet événement – éruption ou explosion plutôt que révolution – que l'on nomme aujourd'hui Mai 68. L'entreprise tient du paradoxe aujourd'hui: mai 68 est un objet partiellement fantasmé et largement sublimé, dont le récit dès lors sera riche en contre-vérités.

On suppose, ainsi, une communion révolutionnaire entre étudiants de Paris et de Prague – c'est faux: les Tchèques en ce temps-là sont loin de partager la mise au ban française de la «société de consommation». On postule, ainsi, un De Gaulle en fossile emblématique de l'ordre ancien, opposé à des jeunes aspirant à la modernité – c'est faux: De Gaulle aussi la voulut, la modernisation de la France. On croit que les étudiants en quête de modernité furent rejoints par des ouvriers en mal de pouvoir d'achat – ce n'est pas faux, si l'on précise que la France en ces années-là se porte plutôt bien. De fait, ni l'économie, ni la politique, ni même la sociologie ne suffisent à élucider Mai 68, et il faudrait pour ce faire mobiliser la psychologie aussi, voire la psychanalyse.

Les acquis

En attendant, s'il faut résumer ici, très succinctement, les acquis de Mai 68, on observera:

La mutation dans le monde du travail: les fameux «accords de Grenelle» ont amélioré les conditions de travail des ouvriers: augmentation du SMIC de 35 % (600 F par mois), hausse de 10 % des salaires, création d'une section syndicale d'entreprise, quatrième semaine de congés payés.

Les conséquences sur le plan socio-culturel: valorisation de l'individu, refus de l'autorité, «libération sexuelle» avec l'arrivée des contraceptifs, du mouvement féministe MLF, qui permettra en 1975 la loi sur l'avortement. La démocratie devient une valeur cardinale: dans les écoles même les enfants sont appelés à participer aux décisions. Sur un plan plus idéologique, le communisme par contre est une valeur en baisse – les «nouveaux philosophes» bientôt vont l'achever.

Influences sur le plan économique et social: introduction de l'auto-gestion des entreprises, remise en cause de l'armée (pacifisme, dans le sillage des grandes manifestations américaines contre la guerre au Vietnam), refus du nucléaire (apparition des mouvements écologistes). Sur le plan religieux, les jeunes s'insurgent contre le refus de la contraception par le Vatican, les églises constatent une diminution du nombre des pratiquants. Les Français adoptent aussi une attitude plus critique à l'égard de la politique et se méfient du militantisme.

Selon le chercheur Patrick Rotman, un phénomène décisif pour cette époque fut l’apparition de la jeunesse comme force politique, sociale et culturelle. C’est une lame de fond qui part des campus américains et déferle, dans une critique radicale des modes de vie et de la société, sur tout le monde occidental. Cette jeunesse est surtout étudiante, mais pas uniquement, et pour la première fois dans l’histoire, elle est nombreuse. Ce sont les enfants du baby-boom qui se révoltent. Ces jeunes remettent en cause la morale, les idées, la conception de la société héritées de leurs parents et souvent influencées par la religion chrétienne. Ils remettent en cause l’enseignement, la transmission du savoir.



1968 a permis des avancées démocratiques considérables pour les jeunes, les femmes, les média, pour toute la société.

Mais c’est aussi une année violente. Le Printemps de Prague est écrasé par les chars soviétiques ; les manifestations estudiantines au Mexique sont réprimées dans le sang ; aux États-Unis, Martin Luther King et Robert Kennedy sont assassinés. Autant de menaces contre la démocratie.

Après Woodstock, Altamont

Est-ce parce que beaucoup d'espérances (d'utopies) sont restées sans suite, est-ce parce que la paix reste une chimère et le pouvoir de l'argent une réalité, est-ce plus fondamentalement du fait de sa dimension fantasmatique que l'esprit mai-68 va bientôt se retourner contre lui-même?

Car le printemps va s'achever, et d'autres saisons vont débuter, quand à la fête de Woodstock fera suite le concert sanglant d'Altamont. Mais ceci est une autre histoire...

Les grands jours du mois de mai en France

22 mars Effervescence dans les universités françaises, à Nanterre surtout, autour d'un groupe à tendance anarchiste formé par un certain Daniel Cohn-Bendit.

2 mai L’université de Nanterre est fermée. A la Sorbonne, des bureaux sont incendiés.

3 mai Meeting à la Sorbonne. La police effectue près de six cents interpellations. Premiers gaz lacrymogènes, premiers lancers de pavés et premières barricades dans le Quartier latin.

10 mai À Paris, violents affrontements contre les forces de l’ordre - voitures incendiées, rues dépavées, vitrines brisées, des centaines de blessés. L'opinion publique rejoint progressivement le mouvement des étudiants.

13 mai Grève générale. Un million de personnes défilent dans une manifestation parisienne – slogan: «Dix ans, ça suffit», en référence au dixième anniversaire du retour au pouvoir de De Gaulle.

14 mai Le théâtre de l’Odéon est occupé, l’école des Beaux-arts transformée en «atelier populaire».

27 mai Des négociations entre gouvernement et syndicats aboutissent aux accords de Grenelle (augmentation du SMIG et des bas salaires, réduction de la durée du travail en vue d’aboutir à la semaine de... 40 heures).

29 mai La crise sociale est devenue politique. Le président de la République, Charles de Gaulle, disparaît plusieurs jours du territoire Français et s'éclipse à Baden-Baden.

30 mai De Gaulle prononce un discours et dénonce la «chienlit». Le même jour, il annonce qu’il dissout l’assemblée. Lors d'un référendum sur la régionalisation par lequel le général veut décentraliser les lieux de décisions et modifier le rôle du Sénat, il promet de quitter la présidence si les Français optent pour le «non». Dès le résultat du référendum, De Gaulle s'en va.



Mots d'ordre et de désordre

Mieux que toutes les analyses, les slogans qui au printemps 68 fleurirent sur les murs de Paris disent les mobiles et aspirations du mouvement:

Ni Dieu, ni maître

Il est interdit d'interdire

Prenons nos désirs pour des réalités

Vivre sans temps mort et jouir sans entrave

Faites l'amour, pas la guerre

Ni Rome, ni Moscou