Im Anschluss an die wöchentliche Kabinettssitzung lud die Regierung am Freitagmittag die Pressevertreter zum traditionellen Fischessen auf dem "Mäertchen" ein. Premier Xavier Bettel und seine Ministerkollegen plauderten dieses Mal im Restaurant "Beim Schla'winer" mit den Journalisten in einer entspannten Atmosphäre. Hier unsere Bildergalerie.



Nach der Rede zur Lage der Nation und dem Besuch der britischen Herzogin Kate bot sich genügend Gesprächsstoff. Wie bereits die Jahre zuvor entschied sich Bettel erneut für eine "Paschtéitchen". Das Fischessen zur Oktav-Zeit hat seit Jahren Tradition. Bei den vorigen Regierungen nahm lediglich der Staatsminister daran teil. Seit die Dreierkoalition das Zepter übernommen hat, wohnen auch die einzelnen Minister dem Treffen mit den Medienvertretern bei.



