Politik 3 Min.

Französische Präsidentschaftswahlen

Macron und Le Pen spalten Luxemburgs Nachbarregion

Laura BANNIER Im ersten Wahlgang stimmten die lothringischen Departements noch für Marine Le Pen. Im zweiten Wahlgang war das Ergebnis weniger eindeutig.

Emmanuel Macron oder Marine Le Pen? Am Sonntag, dem 24. April, wählten die Franzosen ihr neues Staatsoberhaupt. Wie bereits in den Umfragen vorhergesagt, gewann der amtierende Präsident die Wahl, wenn auch mit einem weniger deutlichen Vorsprung als noch 2017. Insbesondere in den vier lothringischen Departements fiel die Entscheidung zwischen den beiden Kandidaten entschieden schwerer als bei den Franzosen in Luxemburg. Letztere haben sich mit 82,7 Prozent der abgegebenen Stimmen für Macron ausgesprochen.

In der Region Moselle lag der amtierende Präsident nur mit einem knappen Vorsprung an der Spitze. Emmanuel Macron siegte mit 50,46 Prozent der abgegebenen Stimmen und ließ Marine Le Pen mit 49,54 Prozent der Stimmen hinter sich. Die Wahlenthaltung lag derweil bei 28,53 Prozent. Le Pen konnte sich vor allem in den großen Städten des Departements durchsetzen, in Metz (67,19 Prozent), Thionville (63,93 Prozent) und Montigny-lès-Metz (60,41 Prozent), aber auch in den Gemeinden nahe der luxemburgischen Grenze und entlang der A31. In Forbach (51,09 Prozent) und Sarreguemines war ihr Vorsprung geringer.

Die Kandidatin des Rassemblement National konnte sich auch in Hayange, einer von Fabien Engelmann geführten Stadt, durchsetzen und ergatterte dort 58,74 Prozent der Stimmen. Zudem lag Marine Le Pen auch in Amnéville (60,34 Prozent), Stiring-Wendel (60,71 Prozent) und Florange (50,6 Prozent) vorn. Zur Erinnerung: Die rechtsextreme Kandidatin erlangte beim ersten Wahlgang im Département Moselle 30,37 Prozent der abgegebenen Stimmen und lag somit vor Emmanuel Macron (26,01 Prozent).

Macron liegt in den Städten vorn.

Auch in Meurthe-et-Moselle hatte der amtierende Präsident mit 54,42 Prozent die Nase vorn, während seine Rivalin 45,58 Prozent der Stimmen erhielt. 27,08 Prozent enthielten sich der Wahl. Dies ist ein deutlich niedrigeres Ergebnis als vor fünf Jahren, als Emmanuel Macron sich im zweiten Wahlgang 60,66 Prozent der Stimmen sicherte.

In Meurthe-et-Moselle kam der Kandidat von La République en Marche besonders gut in Nancy (76,18 Prozent der Stimmen), Mont-Saint-Martin (61,11 Prozent), Longwy (59,37 Prozent), Villers-lès-Nancy (71,63 Prozent), aber auch in der Nähe der luxemburgischen Grenze an. Marine Le Pen ihrerseits lag in Neufmaisons (69,84 Prozent), Trondes (66,14 Prozent), aber auch in Lunéville (51,43 Prozent) an der Spitze.

In den Vogesen hingegen bevorzugte man Marine Le Pen. Sie lag mit 52,41 Prozent vor Emmanuel Macron, der 47,59 Prozent der Stimmen für sich zählte. Zur Erinnerung: In der zweiten Runde 2017 war es umgekehrt, die RN-Kandidatin lag mit 44,74 Prozent der Stimmen hinter Macron. Innerhalb von fünf Jahren stieg sie von 86.000 Stimmen auf über 100.000 Stimmen, während der amtierende Präsident rund 15.000 Stimmen verloren hat.

Le Pen wird auf dem Land bevorzugt.

Auch hier sicherte sich Macron die größten Ballungsräume und gewann in Saint-Dié-des-Vosges mit 55 Prozent der Stimmen sowie in Epinal mit 64 Prozent der Stimmen. Die Kluft zwischen Stadt und Land kommt in diesem ländlichen Departement besonders zum Vorschein, da Marine Le Pen in den Dörfern die meisten Stimmen erhielt. Die rechtsextreme Kandidatin lag indes aber auch in Städten wie Thaon-les-Vosges (55,94 Prozent) oder Golbey (50,61 Prozent) vorn.

Auch im Departement Meuse lag Marine Le Pen mit 55,61 Prozent der abgegebenen Stimmen vor dem Amtsinhaber, der 44,39 Prozent erreichte. Die Wahlenthaltung lag hier bei 24,09 Prozent. Wie in drei anderen lothringischen Departements behielt Emmanuel Macron allerdings seinen Vorsprung in den Städten Verdun (53,13 Prozent) und Bar-le-Duc (57,42 Prozent).



Die RN-Kandidatin konnte ihrerseits in den mittelgroßen Städten und auf dem Land punkten. So erlangte sie 56,58 Prozent der Stimmen in Stenay, 54,32 Prozent in Montmédy und 62,47 Prozent in Etain.

Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden finden Sie auf unserer Seite zum zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf wort.lu/fr.



