La chronique de Gaston Carré

Macron, l’interlocuteur des infréquentables

Gaston CARRÉ Emmanuel Macron a accepté ce que ses pairs ont refusé: un tête-à-tête avec Giorgia Meloni, présidente «néo-facho» du Conseil italien. Pourtant il faut choisir: soit on dialogue et on légitime, soit on considère l’autre comme indigne et alors, on ne peut lui parler.

