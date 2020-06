LUXEOSys: Chronik eines Millionengrabs

Blick in ein Memorandum des früheren Directeur de la défense Patrick Heck über den Observationssatelliten.

Dass staatliche Projekte in Luxemburg teurer als geplant ausfallen, ist nicht neu. Doch eine Steigerung von 170 auf 350 Millionen Euro stellt sogar für hiesige Verhältnisse eine Ausnahme dar, und so wirft die Anschaffung des Observationssatelliten LUXEOSys viele Fragen auf.

Am Dienstag, einen Tag, nachdem er in der jüngsten Sitzung der parlamentarischen Budgetkontrollkommission ausgesagt hatte, schickte Patrick Heck, früherer Directeur de la défense und heute in der Direction des affaires politiques im Außenministerium beschäftigt, per E-Mail ein Memorandum über das Projekt an die Ausschussvorsitzende Diane Adehm (CSV) ...