Luxemburgs Schulen auf dem digitalen Vormarsch

Leben und Arbeiten ohne PC, Smartphone oder Tablet? Undenkbar. Um die Kinder von kleinauf auf die digitale Zukunft vorzubereiten, lernen sie in der Schule programmieren. Nicht alle finden das sinnvoll.

Ab diesem Herbst wird in allen Grundschulen das Programmieren eingeführt. Nicht als neues Fach, sondern innerhalb des Mathematikunterrichts im Zyklus 4. Ein Jahr später dann auch in allen anderen Grundschulzyklen – transversal, also fächerübergreifend. Was das Bildungsministerium da vor zwei Wochen mal eben so angekündigt hat, ist von großer Tragweite und der Beginn einer neuen Ära im Unterrichtswesen.

Bildungsminister Claude Meisch (DP) hat veranlasst, dass die Grundschule den Kindern neben den Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen nun auch Programmierfähigkeiten vermittelt ...