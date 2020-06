Zwischen 2013 und 2019 stellt der Staat 4.304 Personen ein, vor allem Lehrer und Polizisten. Personalkosten steigen von 2,1 auf 2,9 Milliarden Euro.

Luxemburgs Beamtenapparat wächst beständig

Marc HOSCHEID

Luxemburg hat seinen Staatsapparat in den vergangen Jahren beständig ausgebaut. So wurden zwischen 2013 und 2019 4.304 Personen eingestellt. Das geht aus der Antwort von Marc Hansen (DP), Minister für den öffentlichen Dienst, auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Fernand Kartheiser (ADR) nach der Rekrutierung beim Staat hervor.

Zum 31. Dezember 2019 lag die Zahl der Staatsbediensteten bei 29.328. In Bezug auf die drei Statuten beim öffentlichen Dienst teilen sie sich wie folgt auf: 18.463 employés d'Etat, 8.911 fonctionnaires d'Etat und 2.465 salariés d'Etat. Gleichzeitig gingen zwischen 2013 und 2019 623 Personen in Rente. Die Personalkosten beim Staat stiegen in diesem Zeitraum überdies von 2,176 auf 2,901 Milliarden Euro.





Mehr Einwohner und mehr Grenzpendler

Der Minister gibt in seiner Antwort allerdings auch zu bedenken, dass in demselben Zeitraum die Bevölkerung des Großherzogtums um 80.000 und die Zahl der Grenzpendler um 30.000 gewachsen ist.

Den größten Zuwachs gab es bei den Grundschullehrern. Deren Zahl stieg zwischen 2013 und 2019 um 616, von 5.529 auf 6.145. Die Zahl der Lehrer in den Lyzeen stieg von 5.640 auf 6.123. Das Polizeikorps konnte 306 Neuankömmlinge begrüßen und zählt nun 2.273 Mitglieder. Insgesamt 20 neue Behörden und öffentliche Einrichtungen wurden in den sechs Jahren geschaffen. Dazu zählen so unterschiedliche Institutionen wie das Lyzeum Edward Steichen in Clerf, das Zentrum für die luxemburgische Sprache oder die Generalinspektion der Polizei. Hansen gibt aber auch zu bedenken, dass nicht jede neue Behörde mehr Personal bedeute, da diese zum Teil alte Einrichtungen ersetzten.

Wie sich die Personalsituation im öffentlichen Dienst bis 2023 entwickeln wird, konnte Hansen nicht sagen, da dies nicht allein in seinen Kompetenzbereich falle, sondern die gesamte Regierung betreffe.

Anonymisierte Kandidaturen

Dann ist es auch noch die Antwort von Hansen auf eine Frage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten). Vor dem Hintergrund der Diskussionen rund um die später zurückgenommene Nominierung von Joanne Goebbels zur Direktorin der Nationalbibliothek wollte Goergen wissen, ob anonymisierte Kandidaturen künftig zum Standard werden sollen.

Hansen erklärt in seiner Antwort, dass die erste Etappe des Einstellungsprozesses von Staatsbeamten bereits anonymisiert sei. Dies regele das entsprechende großherzogliche Reglement vom 30. September 2015. Die Besetzung von Direktionsposten falle hingegen unter das Gesetz vom 9.Dezember 2005, demzufolge die Kandidaten die benötigten Führungskompetenzen nachweisen müssen. Eine Ausbildung in einem bestimmten Bereich könne im Rahmengesetz der jeweiligen Behörde gefordert werden.

Der öffentliche Dienst habe sich in den vergangenen Jahren in sämtlichen Bereichen der Rekrutierung modernisiert und professionalisiert. Um den Kandidaten mit dem bestmöglichen Profil zu finden, würden international anerkannte Tests genutzt.

