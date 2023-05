Kinder, die Luxemburgisch lernen, lernen einfacher Deutsch, heißt es. Eine Studie legt nun nahe, dass dieser Automatismus so nicht gilt.

Studie zur Früherziehung

Luxemburgisch hilft weniger als gedacht

Ines KURSCHAT Kinder, die Luxemburgisch lernen, lernen einfacher Deutsch, heißt es. Eine Studie von uni.lu und Lucet legt nun nahe, dass dieser Automatismus so nicht gilt.

Zwei Ergebnisse der Studie zur Früherziehung und Fremdbetreuung, die heute von der Uni Luxemburg, dem Schulmonitoring-Institut Lucet und Bildungsminister Claude Meisch (DP) vorgestellt wurden, stechen besonders hervor: Kinder, die Schwächen in den Sprachen und im Rechnen aufweisen, ein Jahr länger in der Vorschule zu behalten, scheint sich nicht so positiv auf ihre Leistungen auszuwirken, wie angenommen. Die Autoren halten fest, dass ein Extrajahr ohne gezieltes Förderprogramm daher diskussionswürdig sei.



Kontroverse Meinungen zur französischen Alphabetisierung Die Abgeordneten diskutierten am Mittwoch über das Dauerbrennerthema schulische Ungleichheiten. Ein Punkt betraf die französische Alphabetisierung.

Außerdem scheint Luxemburgisch zu lernen in Krippe, Kindergarten und Vorschule ebenfalls das Lernen von Deutsch nicht so positiv zu beeinflussen, wie oftmals gedacht. Das Luxemburger Bildungs- und Erziehungssystem baute lange auf der Annahme auf, dass eine frühe Heranführung an Luxemburgisch insbesondere von ausländischen Kindern gewissermaßen wie eine „Brückensprache“ zum besseren Lernen des Alphabets in Deutsch verhelfen würde. Auch diese Annahme fanden die Wissenschaftler in ihrer Studie nicht bestätigt.

Die Studie vergleicht auf über hundert Seiten die Lernleistungen von 45.000 Grundschulkindern von Zyklus 2.1. mit Daten aus den landesweiten Leistungstests Epreuves standardisées (Epstan) im Zeitraum zwischen 2015 und 2021, ergänzt durch Ergebnisse der Epstan von 2022.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.