(ps) - 111,1 Millionen. Über diese Zahl zeigte sich Hochschulminister Marc Hansen besonders erfreut. Es handelt sich dabei um die Gesamtausgaben der Studienbeihilfen in Euro im vergangenen Jahr. Denn es sei ein deutliches Plus von über 15 Millionen im Vergleich zu 2015/2016, so Hansen.

Lange Zeit waren Studienbeihilfen ein Thema, das eher als heiße Kartoffel behandelt wurde ...