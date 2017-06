(ml) - Die Entscheidung von Donald Trump zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen stößt weltweit auf scharfe Kritik. Auch hierzulande ist die Empörung groß.



Umweltministerin Carole Dieschbourg, die 2015 den Pariser Vertrag während Luxemburgs EU-Vorsitz entscheidend mitverhandelt hatte, zeigt sich gegenüber dem "Luxemburger Wort" bitter enttäuscht: "Trumps Entscheidung ist unverantwortlich und ein großer Fehler."

Der US-Präsident schätze die Lage in vielen Hinsichten völlig falsch ein, so Dieschbourg. Unter keinen Umständen werde die internationale Gemeinschaft den Klimavertrag neu verhandeln. Die luxemburgische Regierung habe am Freitag im Ministerrat festgehalten, sich Frankreich und Deutschland anzuschließen. Beide Länder, mit denen Dieschbourg infolge der jüngsten Entwicklung in Kontakt trat, hatten bereits am Donnerstag neue Verhandlungen ausgeschlossen.



Kräfteverschiebung



70 Prozent der US-Amerikaner würden eine Fortsetzung der Klimaschutzbemühungen befürworten, stellt die Umweltministerin klar. Sogar die Stadt Pittsburgh, die Trump als Rechtfertigung für seinen Ausstieg anführte, habe sich zum Klimaschutz bekannt. In Zukunft müsse man verstärkt auf regionaler Ebene zusammenarbeiten.



Mit seiner Vorgehensweise spalte Trump sein Land, unterstreicht Dieschbourg. Das Verhalten des US-Präsidenten gleiche dem eines unzuverlässigen Partners. Inzwischen zeichne sich eine Kräfteverschiebung ab, so dass sich neue Partnerschaften bilden würden. China und die EU werden sich z.B. in einer gemeinsamen Erklärung zum Klimaschutz bekennen. Europa und somit auch Luxemburg seien dabei, die Klimaziele im Rahmen des Kyoto-Protokolls bis 2020 zu erreichen.



"Ruhe bewahren"



Trotz des Rückschlags für die weltweite Klimadiplomatie will Luxemburgs Umweltministerin die Lage nicht überdramatisieren. In erster Linie gelte es Ruhe zu bewahren und sich neu aufzustellen. Ironischerweise werde der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen bis zum Ende von Trumps Amtszeit andauern.

Zunächst müsse juristisch geklärt werden, wie die USA aus dem Vertrag aussteigen, so Dieschbourg. Offen sei derzeit die Frage, ob die Vereinigten Staaten "nur" dem Pariser Abkommen oder auch der Klimarahmenkonferenz den Rücken kehren. Deshalb sei es derzeit noch etwas verfrüht, die Auswirkungen des US-Ausstiegs auf die Finanzierung des Klimaschutzes zu beziffern.



Bausch: "Sich nicht von Trump beeindrucken lassen"



Auch Nachhaltigkeitsminister François Bausch zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung entsetzt über den Entschluss des US-Präsidenten. Trump verschließe die Augen vor der Realität und ignoriere die Gefahr. Der Chef des Weißen Hauses mache sich bei einer kleinen finanzstarken Lobby lieb Kind, ohne wahrzunehmen, dass die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel stehe.



Der Rest der Welt dürfe sich jetzt nicht von Trumps Behauptungen beeindrucken lassen, so Bausch, der mit Erleichterung feststellt, dass sowohl die EU-Kommission als auch Frankreich, Deutschland und Italien nach Trumps Ankündigung starke Signale gesendet haben. Auf die Europäische Union käme nun eine bedeutende Rolle zu.



Angst vor dem Dominoeffekt



Donald Trump sprach sich am Donnerstag dafür aus, neue Verhandlungen zu beginnen, um gegebenenfalls einen "fairen Deal" zu erreichen. Wie viele andere europäische Politiker erteilt auch François Bausch diesem Vorschlag eine klare Absage: "Uns bleiben noch ungefähr 30 Jahre Zeit, um das Schlimmste abzuwenden. Wir dürfen keine Zeit verlieren." Die Dynamik, die sich derzeit im Bereich der Umwelttechnologie entwickele, werde von Donald Trump völlig unterschätzt. Europa sollte die Gelegenheit nutzen, um seinen Vorsprung in Sachen Umwelttechnologie kontinuierlich auszubauen.



Der Ausstieg der USA aus dem internationalen Klimavertrag schürt die Angst vor dem Dominoeffekt. Andere Länder könnten in Reaktion auf Trumps Entscheidung ebenfalls auf die Bremse treten und ihre Klimaziele über Bord werfen. "Dieses Risiko besteht immer", gesteht Nachhaltigkeitsminister Bausch ein.



Um diese Gefahr zu unterbinden, müssten die Staaten, die sich dem Ernst der Lage bewusst seien, umso mehr ambitioniert vorgehen. Die Tatsache, dass China sofort nach Trumps Entscheidung Schulterschluss mit der EU gezeigt habe, stimme ihn zuversichtlich. Auch Indien, ein Land mit viel Zukunftspotenzial, würde sich nicht von seinen Klimaschutzzielen abbringen lassen.



"Trump fährt die USA gegen die Wand"



Trump habe eine "kolossale Selbstüberschätzung" an den Tag gelegt, betont François Bausch. Die Vereinigten Staaten würden auf der internationalen Bühne schon längst nicht mehr eine so bedeutende Rolle einnehmen wie früher. "Es ist dramatisch zu sehen, wie ein US-Präsident aufgrund von Fehlentscheidungen ein ganzes Land in die Isolation treibt und gegen die Wand fährt", so Bausch, der fest davon ausgeht, dass das Ganze mittelfristig für die USA verheerende Folgen haben wird. Schon jetzt würden mehrere bedeutende Firmen in Erwägung ziehen, die USA zu verlassen. Immer mehr Wissenschaftler würden sich bei der Ausübung ihrer Arbeit bedroht und eingeschränkt fühlen.



"Egozentrisch und dumm"



Bausch ist überzeugt, dass der Druck auf den US-Präsidenten innerhalb der USA wachsen wird. Die amerikanische Zivilgesellschaft werde sich gegen Trumps Pläne stemmen. Die bisherige Bilanz von Donald Trump sei katastrophal. Sein Handeln beschränke sich fast ausschließlich darauf, große Sprüche zu klopfen. Spätestens jetzt sollte jedem bewusst sein, dass Trotzreaktionen bei Wahlen keine Lösung für die Bewältigung von Problemen sind.



DP-Generalsekretär Marc Ruppert bezeichnete Trumps Entscheidung per Twitter als "egozentrisch und dumm."

Egozentresch an domm: Trump-out vum Paräiser Klimaofkommes! — Marc Ruppert (@RuppertMarc) June 1, 2017





