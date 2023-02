Das Luxemburger Militär beteiligt sich mit dem A400M an Hilfeinsätzen in der türkischen Erdbebenregion.

A400M im Einsatz

Luxemburger Militär fliegt Hilfseinsätze ins Erdbebengebiet

Michèle GANTENBEIN Luxemburger Militär beteiligt sich mit dem A400M an Hilfeinsätzen in der türkischen Erdbebenregion.

Luxemburg beteiligt sich mit dem Militärflieger A400M an der internationalen Hilfe in der türkischen Erdbebenregion. Wie das Außenministerium am Montag auf LW-Nachfrage erklärte, sei die belgisch-luxemburgische A400M-Einheit im Rahmen einer großen B-FAST-Mission (Belgian First Aid and Support Team) seit dem Erdbeben vor sieben Tagen vier Einsätze geflogen - vom belgischen Melsbroek in die türkische Stadt Adana. Die Stadt liegt 170 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt.

Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf über 37.500 Die UN rechnet mit bis zu 50.000 Opfern. Doch auch noch sieben Tage danach befreien Helfer noch Überlebende.

Bei diesen Einsätzen sei sowohl auf belgische als auch auf luxemburgische Besatzungsmitglieder und A400M-Flieger zurückgegriffen worden. Das Luxemburger Militär sei integraler Bestandteil der A400M-Einheit und die Luxemburger Piloten und Loadmaster erfüllten dieselben Aufgaben wie ihre belgischen Kollegen, so der Sprecher des Außenministeriums.

Medizinisches Personal und Material

Bei diesen Einsätzen wurde ein medizinisches Notfallteam in die Erdbebenregion gebracht sowie medizinisches Material, darunter ein Feldlazarett. Vor Ort ist kein Luxemburger Militärpersonal im Einsatz. Das gesamte Bordpersonal kehrte nach den Einsätzen nach Luxemburg zurück, so noch der Sprecher des Außenministeriums.

Zahl der Erdbeben-Toten steigt - Menschenrechtler besorgt Experten befürchten noch Tausende Tote unter den Trümmern. Derweil zeigen sich Menschenrechtler über mutmaßliche Misshandlungen besorgt.

Luxemburg hatte bereits im Laufe der vergangenen Woche zwei Mitglieder des Humanitarian Intervention Team (HIT) sowie einen Logistikexperten des Feuerwehr- und Rettungskorps CGDIS in das Katastrophengebiet geschickt.

Des Weiteren hatte die Luxemburger Regierung unmittelbar nach dem Erdbeben knapp eine Million Euro an humanitärer Direkthilfe zur Verfügung gestellt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.