Corona-Maßnahmen

Luxemburger Krankenhäuser gehen in "Stufe 3"

Tom RÜDELL Das Gesundheitsministerium reagiert auf steigende Zahlen: Kliniken können ab jetzt geplante Eingriffe absagen.

Weil die Anzahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern sowohl auf Normalstationen als auch in der Intensivpflege ansteigt, hat der nationale Krisenstab Stufe 3 des Plans zur gestiegenen Auslastung der Kliniken ausgerufen. Diese Kategorie bezieht sich auf eine „signifikante Belegung“ von Intensivbetten durch Covid-Patienten - und sie erlaubt den Krankenhäusern, bestimmte geplante Eingriffe abzusagen, um der Situation Herr zu werden.

Die vier Kliniken (CHL, Chem, CHdN et HRS) sind dabei angehalten, ihre Planung von nicht-dringenden Eingriffen so zu optimieren, dass Absagen oder Verschiebungen nicht notwendig seien - ganz vermeiden ließen diese sich jedoch nicht, so die Mitteilung am Dienstagabend. Dringende und lebenswichtige Eingriffen seien von dieser Regel auf keinen Fall betroffen.

Mit der momentanen Auslastung bestimmter Abteilungen der Intensivstationen können wir nicht mehr alle Maßnahmen gleichzeitig anbieten, also mussten wir reagieren", so Sylvain Vitali, Generalsekretär der Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois (FHL) gegenüber der französischen Ausgabe von wort.lu. Es gebe zwei Maßnahmen, mit denen man den Krankenhäusern helfen könne, die Situation im Griff zu behalten, so Vitali weiter: Die Impfung sowie die Einhaltung der üblichen Regeln.

Auch wenn die momentane Testwoche der Regierung eine gute Sache sei, um einen Überblick über das Geschehen zu gewinnen und Infektionsketten zu brechen, komme es doch auf jeden einzelnen im Alltag an: „Maske, Abstand, Desinfektion sind die drei wichtigsten Maßnahmen - für Geimpfte und Ungeimpfte.“



