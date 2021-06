Das gemeinsame Bodentruppenbataillon wird unter belgischem Kommando stehen. Eine Absichtserklärung könnte im Juli unterzeichnet werden.

In Arlon entsteht eine belgisch-luxemburgische Militäreinheit

Morgan KUNTZMANN Das gemeinsame Bodentruppenbataillon wird unter belgischem Kommando stehen. Eine Absichtserklärung könnte im Juli unterzeichnet werden.

Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet, konkretisieren sich die Pläne, ein belgisch-luxemburgisches Bodentruppenbataillon aufzustellen. Die gemeinsame Bodeneinheit werde unter belgischem Kommando stehen, aber von beiden Ländern gemeinsam geführt werden, kündigte Bausch in Melsbroek bei einem Besuch der „Binationalen Lufttransporteinheit A400M“ an.

NATO-Verpflichtungen

Laut Bausch kommen Belgien und Luxemburg damit der Aufforderung der NATO nach, die militärischen Ausgaben im Rahmen der NATO-Verteidigungsplanung zu erhöhen. In einer Pressemitteilung der luxemburgischen direction de la défense wird kommuniziert, dass François Bausch (Déi Gréng) und die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder am 7. Juli beim nächsten Gäichel-Treffen zwischen den beiden Regierungen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen könnten.

„Wir beabsichtigen eine gemeinsame Absichtserklärung zur Aufstellung dieses Bataillons zu unterzeichnen“, sagte der Minister in Melsbroek.

Der Standort für das gemeinsame Bataillon ist Lagland, in der Nähe von Arlon, vermeldet die Nachrichtenagentur Belga. Das Camp Lagland ist als Zentrum für die Vorbereitung von militärischen Operationen in städtischen Gebieten anerkannt und diente bereits in der Vergangenheit als Trainingslager für die Luxemburger Armee.

