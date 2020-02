Luxemburger als Grenzgänger: Von der neuen in die alte Heimat

Tausende Luxemburger überqueren täglich die Grenze, um im Großherzogtum zu arbeiten. Neben den niedrigeren Wohnungskosten gibt es auch noch einen anderen Grund für den Umzug ins Ausland.

Laut dem Migrationsbericht der OECD kommen in Luxemburg auf 100 einheimische Arbeitnehmer fast 66 Grenzgänger und entsendete Arbeitskräfte. Eurostat zufolge kamen 2018 täglich 180.000 Menschen aus den drei Nachbarländern zum Arbeiten nach Luxemburg, davon wohnen 88.000 in Frankreich, 52.000 in Deutschland und 40.000 in Belgien. Der Statec geht sogar von 192.000 Grenzgängern aus.

Oft gerät dabei in Vergessenheit, dass ein gar nicht so kleiner Anteil der Grenzgänger Luxemburger sind ...