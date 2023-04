Nicht die Überbevölkerung, der Mangel an Arbeitskräften bedrohe unseren Wohlstand, gibt Robert Goebbels zu bedenken.

Luxemburg wird kein Ameisenhaufen

Von Robert Goebbels *

Der „Atlas für Neugierige“ von Ian Wright befindet, Luxemburg sei „kein Mikrostaat“. Zwar würde unser Land nach Fläche bloß den 168. Platz in der Weltgemeinschaft einnehmen, nach Bevölkerung den 164. Dennoch sei unsere Landesfläche groß genug, um Andorra (468 km2, 80.000 Einwohner), Liechtenstein (158 km2, 40.000 Einwohner), Malta (316 km2, 520.000 Einwohner), San Marino (61 km2, 35.000 Einwohner), Monaco ( 200 Hektar, 40.000 Einwohner) und zusätzlich noch Singapur (728 km2 mit 5,4 Millionen Einwohner) innerhalb unserer engen Grenzen aufzunehmen. Wäre dies zu bewerkstelligen, blieben noch rund ein Drittel unserer 2.586 Quadratkilometer siedlungsfrei. Obwohl diese Fläche von insgesamt 1.731 Quadratkilometer der sechs genannten Staaten mit 6,1 Millionen Menschen sehr dicht besiedelt wäre. Fast könnte unser Land noch Hongkong beherbergen, das 7,5 Millionen Einwohner auf 1.114 Quadratkilometer zählt.

Diese Zahlenspiele sind reinste Spekulation. Doch relativieren sie die aufgeregten Sandkastenspiele der Ministerien für Landesplanung oder für Wirtschaft über das Luxemburg mit einer Million Einwohner. Selbst die Studie der „Fondation IDEA“, welche zu eruieren versucht, wie und wo eine unentwegt steigende Bevölkerung unterzubringen wäre.



Eigentlich beherbergt unser Land bereits an den Wochentagen nahezu eine Million Menschen. Zu den 660.000 Einwohnern gesellen sich über 220.000 Grenzgänger. Dazu bis zu 150.000 Arbeitnehmer, die im Rahmen der europäischen Entsende-Richtlinie temporär in Luxemburg tätig sind. Weiter etwa 850.000 Touristen oder Besucher, die 2021 für 2,2 Millionen Übernachtungen im Land blieben. Nicht zu reden vom Transitverkehr. Selbst ohne Tanktourismus bleibt unser Land ein Portal zwischen den Niederlanden und Belgien nach Süden hin. Oder Richtung Rheinland-Pfalz und Saarland. Und umgekehrt.



Entgegen den Träumereien mancher „Wachstums“-Gegner sind BIP-Zuwächse besser zu verkraften als die „décroissance“.

Stichwort Saarland. Dieses Bundesland ist 16 Quadratkilometer kleiner als das Großherzogtum. Beherbergte schon 1,2 Millionen Einwohner. Ohne zu einer Betonwüste zu geraten. Strukturprobleme ließen das Saarland unter eine Million Menschen schrumpfen. Mit entsprechenden wirtschaftlichen Problemen. Entgegen den Träumereien mancher „Wachstums“-Gegner sind BIP-Zuwächse besser zu verkraften als die „décroissance“.

Die 220.000 Grenzgänger, darunter Saarländer und andere Deutsche, Luxembourg-Belgier oder Lothringer, hätten wohl alle lieber einen gut bezahlten Arbeitsplatz an ihrem Wohnort. Anstatt sich in überfüllte Züge zu drücken oder zweimal pro Tag den Stau auf unseren Straßen „zu genießen“.

Die Anziehungskraft der Magnete

Glücklicherweise für uns ist Luxemburg der wirtschaftliche Magnet der Großregion. Brüssel, Frankfurt, München, Paris, London und andere Metropolen ziehen ebenfalls jeden Tag Hunderttausende Pendler an. Nicht Grenzgänger genannt, weil sie im eigenen Land pendeln. Nebenbei: In der EU gibt es rund zwei Millionen Grenzgänger, die in einem Nachbarland arbeiten.



Eine gute Vergleichsmöglichkeit bietet der Kanton Genf. Der mit 282 Quadratkilometer bloß ein dickes Zehntel unserer Landesfläche umfasst. Dennoch 600.000 Einwohner zählt. Die Weltstadt Genf konzentriert sich auf 16 Quadratkilometer Fläche. Nicht einmal halb so groß wie die 52 Quadratkilometer unserer Hauptstadt. Beherbergt dennoch 200.000 Einwohner. Dazu jährlich über vier Millionen Hotelgäste. Genf ist wie Luxemburg ein Magnet für das französische Grenzgebiet. Aus dem täglich über 100.000 „frontaliers“ zur Arbeit in die Stadt am Genfer See ziehen.



Wer wird Millionär?

Die erwähnten Szenarien über das künftige Wachstum Luxemburgs gehen alle davon aus, dass die Inlandsbevölkerung durch Immigration zunimmt und zusätzlich mehr Grenzgänger kommen. Das zentrale Szenario von IDEA rechnet mit fast 1,1 Millionen Einwohner bis 2050. Über eine halbe Million Grenzgänger würde die Mehrheit der 950.000 Aktiven stellen. Andere Szenarien kommen auf unterschiedliche Zahlen. Doch setzen alle auf mehr Grenzgänger.



Ob Luxemburg weiterhin auf ein unerschöpfliches Reservoir von ausländischen Arbeitnehmern zählen kann, ist mehr als fraglich. Die demografische Entwicklung spricht dagegen. Wie in Luxemburg wird in der Großregion die Bevölkerung älter, gleichzeitig schrumpft die Zahl der Aktiven. Das betrifft vornehmlich das Saarland, auch Rheinland-Pfalz und Lothringen. In einem geringeren Maß Belgisch-Luxemburg. Ab 2030 dürfte der Raum um das Großherzogtum einige 360.000 Aktive weniger zählen. 2050 dürfte dieses Reservoir an Arbeitskräften um die 750.000 Einheiten abgenommen haben.



Wie in Luxemburg wird in der Großregion die Bevölkerung älter, gleichzeitig schrumpft die Zahl der Aktiven.

Insbesondere jüngere Arbeitskräfte sind immer weniger bereit, die Strapazen der langen Arbeitswege auf sich zu nehmen. Zwei bis drei Stunden Stress täglich ist kaum noch zu ertragen. Die IDEA-Studie belegt, dass in den letzten 30 Jahren die Zahl der Grenzgänger um 170.000 Einheiten anstieg, während gleichzeitig die Wohnbevölkerung sich um 250.000 Menschen erhöhte. In Wirklichkeit zogen fast eine halbe Million Menschen zusätzlich ins Ländchen, während im gleichen Zeitraum einige 290.000 Einwohner wieder aussiedelten. Wozu die enorme Verteuerung des Wohnungsmarktes wohl viel beitrug.

In anderen Worten: Es muss sich für die Betroffenen finanziell stark lohnen, um sich als Pendler oder als Beigezogener in Luxemburg zu verdingen. Letzteres gelingt nur, falls Luxemburg weiterhin höhere Löhne und bessere Sozialleistungen zahlen kann als die benachbarten Siedlungsräume.

Ohne Wachstum geht nichts

Was ein kräftiges Wachstum unserer Wirtschaft voraussetzt. Denn ohne zusätzlich geschaffenen Mehrwert, ohne eine größere Produktivität, ohne eine verstärkte Diversifizierung unserer ökonomischen Struktur verlieren wir schnell an Attraktivität. Damit würden die Kandidaten für eine Arbeit in Luxemburg rapide seltener.



Quer durch alle Parteien predigen große Teile der nationalen Politik von Verzicht und Genügsamkeit, streben weniger Wachstum an. Undefiniert bleibt, was weniger wachsen soll? Indexanpassungen, Punktwerterhöhungen und Renten-Ajustements sind nicht gemeint. Konsens scheint bloß bei der Abwehr des weiteren Zubetonierens des Landes zu bestehen. Wobei immer wieder die angeblich täglich verbauten vier Fußballfelder als Menetekel dienen.



Abgesehen davon, dass Fußballfelder nicht aus Beton bestehen, ist die Versieglung unseres Landes in den seltensten Fällen definitiv. Viele industriell genutzte Flächen wurden zu Naturschutzgebieten. Etwa die früheren Tagebauminen, nunmehr Weltkulturerbe, oder die Baggerweihern, Vogel-Reservate von europäischer Bedeutung.

Lang ist ebenfalls die Liste früherer Industriezonen, die in Wohngebiete umgewandelt werden. Von Belval über die Schifflinger Schmelz oder „Wunne mat der Wooltz“ bis hin zu industriellen Arealen in der Hauptstadt (etwa Paul Würth, Van Landewyck, Villeroy, Stade Josy Barthel, Pulfermühle) werden viele Tausend Hektar neu genutzt, immer mit Grünflächen durchsetzt.



Unser Land wird weder ein Hongkong noch ein Singapur. Übrigens Städte mit eher guter Lebensqualität und vielen Grünanlagen. In Wirklichkeit sind wir im europäischen Vergleich nicht stark besiedelt. Basierend auf der jüngsten Volkszählung teilte der Statec das Land in 2.795 einen Quadratkilometer große Zellen auf. 41,5 Prozent dieser Zellen sind unbesiedelt. Insgesamt 89,5 Prozent bleiben sehr dünn besiedelt. In bloß acht Prozent des Territoriums leben über 500 Menschen pro Quadratkilometer.

60 Prozent der Gesamtbevölkerung wohnen in den Kantonen Luxemburg und Esch/Alzette. Allein die Hauptstadt beherbergt ein Fünftel aller Einwohner und stellt 40 Prozent aller Arbeitsplätze. Im Quadrat Bahnhofsviertel bis Bonneweg gibt es die größte Konzentration von Einwohnern: 15.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Sollte es Zufall sein, dass dieser Raum mit vielen Problemen behaftet ist?

Allen Urbanisten und andere Phantasten, etwa von „Luxembourg in Transition“, die ihre heile Welt in zwölf bis 20 Stockwerke hohen Silos suchen, oder von „Tiny Houses“ als Lösung für die Wohnprobleme faseln, sind Studienbesuche in die HLM-Gemeinden um Paris zu empfehlen.



Armut ist kein Ideal

Die Gedankenspiele der zuständigen Ministerien oder von Denkfabriken wie IDEA sind anregend. Doch „erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt“ (Bertold Brecht). In den 70er-Jahren sagte der Demograf Gérard Calot ein Aussterben der Luxemburger voraus. Eigentlich sollte er recht behalten. Denn die Zahl der hierzulande geborenen „echten“ Luxemburger schrumpft weiter. Dass dennoch laut der jüngsten Volkszählung noch 52,8 Prozent der Landeseinwohner die luxemburgische Nationalität besitzen, verdanken wir ausschließlich einer immer generöseren Gesetzgebung für Einbürgerungen.



Luxemburg war und ist ein Schmelztiegel. Das auf Ausländer, Grenzgänger, Immigranten angewiesen bleibt. Das zur Verteidigung seines hohen Lebensstandards weiterhin wachsen muss. Es ist dieser hohe Standard, der als Magnet wirkt für die vielen ausländischen Mitbürger, die mit uns und für uns diesen Reichtum erschaffen. Armut ist kein Ideal.



* Der Autor ist ehemaliger LSAP-Minister und -Europaabgeordneter.

