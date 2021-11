Ab Samstag gelten zusätzliche Maßnahmen für Menschen, die aus Südafrika einreisen wollen.

Corona-Mutation

Luxemburg verschärft Einreisebestimmungen wegen B.1.1.529

(TJ) - Auch Luxemburg verschärft wegen der neuen Corona-Mutation die Einreisebestimmungen. Ab Samstag müssen Menschen, die sich während der 14 Tagen vor ihrer Reise nach Luxemburg in Südafrika, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia oder Simbabwe aufgehalten haben so schnell wie möglich nach ihrer Ankunft in Luxemburg einen Covid-19-Test machen, wobei sie dem Labor angeben müssen, dass sie aus dem Risikogebiet der neuen Virenmutation herkommen. Dabei spielt das Transportmittel, mit dem sie einreisen keine Rolle.

Droht eine neuerliche Eskalation der Pandemie? B.1.1.529 weist zahlreiche Veränderungen in ihrem Erbgut auf und scheint sich schnell auszubreiten. Die Folgen sind derzeit nicht abzusehen.

Zudem müssen sie sich nach ihrer Ankunft in eine siebentägige Quarantäne begeben, die erst nach einem zweiten Test beendet werden darf. Personen, die sich einem dieser Tests nicht unterwerfen, müssen zwei Wochen in Quarantäne.

Zudem gilt die Informationspflicht gegenüber der Santé per Email (contact-covid@ms.etat.lu) oder über die Telefonnummer 247-65533





