Luxemburg verlängert Gültigkeit der Pässe

Im Ausland in Schwierigkeiten Als Tourist in der Klemme - was tun?

Im Ausland in ernste Schwierigkeiten zu geraten, das wünscht sich niemand. Schwierigkeiten – das kann ein geklauter Reisepass sein, reicht aber bis hin zu Geldproblemen oder gar einem Konflikt mit den örtlichen Behörden. Was tun in einer solchen Situation?