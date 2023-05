Claude Turmes (Déi Gréng) wirbt für eine kohärente Landesplanung. Um die Gemeinden zu überzeugen, schwebt ihm eine konkrete Idee vor.

Politik 2 Min.

Landesplanung

Luxemburg verbraucht 240 Fußballplätze im Jahr

Marc SCHLAMMES Claude Turmes (Déi Gréng) wirbt für eine kohärente Landesplanung. Um die Gemeinden zu überzeugen, schwebt ihm eine konkrete Idee vor.

Was hat Landesplanung mit Fußball zu tun? Nun, jedes Jahr wird eine Fläche von der Größe von 240 Fußballfeldern verbraucht. Das entspricht rund 180 Hektar. Geht es nach Claude Turmes (Déi Gréng), der wie bei der Debatte im Januar vor einem „extrem hohen Bodenverbrauch“ warnt, muss mit dieser für ein Land mit gerade mal 2.586 Quadratkilometer folgenschweren Entwicklung Schluss sein.

Turmes: „Luxemburg darf seine Seele nicht verlieren“ Wie Minister Claude Turmes das Land entwickeln, Wohnraum schaffen und für eine gute Lebensqualität sorgen will, ohne Flächen zu versiegeln.

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten bietet sich dem Landesplanungsminister am Dienstag die Gelegenheit, vor dem Parlament für seine urbanistische Gestaltung des Großherzogtums zu werben und einen „höheren Stellenwert“ für die Landesplanung einzufordern. Zusammengefasst sind die Ideen im Entwurf zum neuen Programme directeur.

Das Programme directeur ist eine Art Gebrauchsanweisung für die Landesplanung. Das Dokument, das Ressortminister Claude Turmes (Déi Gréng) im Herbst auf den Instanzenweg schickte und das die Gemeinden seitdem begutachten durften, soll das bestehende Programm aus 2003 ablösen und setzt sich zwei zeitliche Ziele: 2035 und 2050.

Das neue Dokument geht bis dahin von einem Bevölkerungszuwachs auf 826.700 und 1,026 Millionen Einwohner aus; die Zahl der Beschäftigten soll auf 614.600 und 764.600 (darunter 382.000 Grenzgänger) anwachsen. Damit dieses Wachstum nachhaltig eingebettet wird, soll der Bodenverbrauch bis 2050 auf null reduziert werden, schon in zwölf Jahren soll er auf 0,25 Hektar pro Tag reduziert werden. Aktuell sind 456 Hektar für Gewerbeflächen und 3.750 Hektar im Bauperimeter ausgewiesen, um das demografische und wirtschaftliche Wachstum zu gewährleisten.

Die Landesplanung von morgen soll sich für Minister Turmes an vier Prinzipien orientieren. Neben der Reduzierung des Bodenverbrauchs eine Urbanisierung „dort, wo sie Sinn ergibt“ - Turmes setzt große Hoffnungen in die Erschließung von Industriebrachen und die Neugestaltung bestehender Gewerbegebiete, Stichwort Mehrzwecknutzung -, den Schutz der Landschaften und der Biodiversität sowie ein flächendeckendes Angebot an Dienstleistungen, „das nahe bei den Bürgern angesiedelt ist“.

Mit Blick auf die heute schon 220.000 Grenzgänger betont der Grünen-Politiker zudem die Einbeziehung der Grenzregionen. Konkret bedeutet Letzteres unter anderem, dass acht sogenannte „aires fonctionnelles“ aus dem benachbarten Grenzgebiet (mit einer Grenzgängerquote von über 50 Prozent) in die räumliche Entwicklung einbezogen werden.

Weshalb die einen wachsen dürfen und andere nicht Als wesentlich für eine gelungene Landesplanung erachtet IDEA die gesellschaftliche Akzeptanz. Die Denkfabrik liefert Ideen mit teils innovativem Charakter.

Turmes appelliert insbesondere an die Kommunalpolitiker am Krautmarkt, dass Gemeindeautonomie und Landesplanung Hand in Hand gehen müssten. Die Fehlentwicklungen der jüngeren Vergangenheit dürften sich nicht wiederholen; mit dem Programme directeur aus 2003 und dem daraus resultierenden Integrativen Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL) seien einst passende Analysen und Vorgaben erstellt worden – die in der Praxis jedoch zu wenig Berücksichtigung gefunden hätten.

Damit das Unterfangen Landesplanung mit dem künftigen Programme directeur besser klappt, schwebt dem Minister ein Urbanisierungspakt mit den Kommunen vor - in Anlehnung an den Klimapakt, wo sich das Miteinander zwischen nationaler und lokaler Ebene bewährt habe, so Claude Turmes.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.